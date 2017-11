© BMLFUW William Tadros / Jubiliäum in der Hochschule 10 Jahre Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien 24.11.2017 Bundesminister Andrä Rupprechter: „Die Hochschule ist eine Drehscheibe für die Entwicklung des ländlichen Raums“





Wien - Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik feierte vor kurzem ihr 10-Jahres-Jubiläum. Bundesminister DI Andrä Rupprechter gratuliert: ‘Die Hochschule ist eine Drehscheibe für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Umweltbereich. Sie verbindet Bildung, Beratung und Forschung. Die Absolventinnen und Absolventen kehren in die Regionen zurück und sind dort wichtige Multiplikatoren. Ich wünsche allen Studierenden und Lehrenden viel Erfolg.’



DDr. Reinhard Mang, der Vorsitzende des Hochschulrats, sieht optimistisch in die Zukunft, setze die Hochschule doch Schritt für Schritt Maßnahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung um, die ganz im Zeichen der Ziele der derzeit tagenden Weltklimakonferenz stehen. ‘Die wachsende Anzahl an Studierenden und die hohe Akzeptanz der Fort- und Weiterbildungen, die die Hochschule im Agrar- und Umweltbereich anbietet, zeigen, dass der richtige Weg eingeschlagen wurde.’



Festredner IHS-Direktor Dr. Martin Kocher spannt in seinem Vortrag den Bogen vom gesellschaftlichen Wandel zu neuen Wegen in der Bildung und zeigt auf, dass ‘auch oft vermeintlich kleine Maßnahmen und Veränderungen zu signifikanten Verbesserungen führen können.’ Verhaltensökonomische Erkenntnisse, die für das Bildungssystem bzw. für die Entscheidungen von Lehrenden und Lehrenden sehr relevant sind, werden dargestellt.



Rektor Dr. Thomas Haase, der am Beginn seiner dritten Funktionsperiode steht, ergänzt: ‘Auch die Hochschule unterliegt einem Prozess des Wandels und Wachstums. Es hat eine erfolgreiche Umwandlung von der Agrarpädagogischen Akademie in die Hochschule stattgefunden. Die Zahl der Studierenden – in Hochschulstudien sowie Weiterbildungsstudiengängen wie dem ‘MBA Unternehmensführung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft’ – stieg von 200 auf 650 in den letzten 10 Jahren. Die Lehrer- und BeraterInnen gehen als MultiplikatorInnen in den ländlichen Raum und in Umweltberufe, wo sie die hier erlangten Kompetenzen und das Wissen an die junge Generation weitergeben.’



Vizerektorin DI Elisabeth Hainfellner weist auf die jüngsten Entwicklungen im Zuge der PädagogInnenbildung NEU hin, die mit völlig aktualisierten und auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnittenenen Curricula, die Studierenden für Lehr- und Beraterberufe im Agrar- und Umweltbereich bestens qualifizieren.’ Das pädagogische Konzept der Grünen Pädagogik konkretisiert die Bildung für nachhaltige Entwicklung und ist der ‘gemeinsame Nenner’ der nach außen scheinbar ambivalenten Studienrichtungen der Agrar- und Umweltpädagogik.



Zur Hochschule: Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ist das pädagogische Zentrum für die LehrerInnen- und BeraterInnenbildung in land- und forstwirtschaftlichen sowie umweltpädagogischen Berufsfeldern. Die Hochschule ermö



