Wien - Anlässlich des Weltaktionsprogramms soll die Rolle von Bildung und Lernen in allen Projekten, Programmen und Aktivitäten sichtbar gemacht werden. Denn Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wird international immer stärker als essenzieller Bestandteil einer qualitätsorientierten Bildung und als Schlüsselfaktor für eine nachhaltige Entwicklung anerkannt. Aus diesem Grund wurde die Auszeichnung ‘Bildung für nachhaltige Entwicklung – BEST OF AUSTRIA’ vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in Kooperation mit dem Land Oberösterreich verliehen. Einreichungen waren in den fünf Handlungsfeldern des UN-Weltaktionsprogramms möglich. Eine Jury wählte aus allen Einreichungen in jedem Handlungsfeld die drei herausragendsten Vorzeigeprojekte aus. Die Auszeichnung erfolgte am 20. November 2017 im Rahmen der vom FORUM Umweltbildung organisierten Veranstaltung ‘Ausgezeichnet! Lernen für die Zukunft’.



Ausgezeichnete Projekte als Teil des Weltaktionsprogramms



Zu den GewinnerInnen zählen u. a. Natur im Garten, das Institut für Nachhaltigkeitsmanagement der WU Wien oder das Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit der BOKU. Alle ausgezeichneten Bildungsinitiativen werden nun offiziell als Teil des Weltaktionsprogramms in Österreich deklariert und auf der Website zum Weltaktionsprogramm dargestellt.



Das Weltaktionsprogramm ist ein Folgeprogramm der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das übergreifende Ziel des Weltaktionsprogrammes (WAP) ist es, ‘Aktivitäten auf allen Ebenen und in allen Bereichen der Bildung anzustoßen und zu intensivieren, um den Prozess hin zu einer nachhaltigen Entwicklung zu beschleunigen". (UNESCO Roadmap zur Umsetzung des Weltaktionsprogramms)



Die Ausgezeichneten:



Handlungsfeld 1: Politische Unterstützung

Klimaschutzpreis Währing 2017

Bezirksvorstehung Währing

Nachhaltiges Beschaffungsservice Niederösterreich

Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu)

SDG17 in Lieboch - mach mit, Schau das geht

miraconsult e.U.





Handlungsfeld 2: Lehr- und Lernumgebung

Musik ohne Grenzen

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Co-Creation Space: Nachhaltige Gütermobilität im Transport School Lab

Logistikum | FH OÖ Forschungs- & Entwicklungs GmbH

e-schmiede

Österreichisches Institut für Nachhaltige Entwicklung



Handlungsfeld 3: Kompetenzentwicklung

Sustainicum Collection - Lehrmaterialien zu BNE

Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit (Universität für Bodenkultur Wien)

Sustainability Challenge

RCE Wien

EDUGARD - Education in Gardens

Natur im Garten





Handlungsfeld 4: Stärkung und Mobilisierung von Jugendlichen

Vorwissenschaftliches Arbeiten im C3: Jugendliche Forscher_innen für nachhaltige Entwicklung

C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik

Co: Spielraum für die Zukunft

Spielraum für Alle

Sustainable Development Stories – ein Pilotprojekt zu Open Learning an der WU

Institut für Nachhaltigkeitsmanagement WU Wien





Handlungsfeld 5: Lokale Ebene

Jauerlinger Saftladen

Naturpark Jauerling-Wachau

Tiroler Kinder-Klimakonferenz

TIROL 2050 energieautonom

Unterkagererhof- Kultur.Landschaft.Natur entdecken

Verein Denkmalhof Unterkagerer





