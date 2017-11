© VW- e-Golf Erstmals setzt ein Unternehmen in Tschechien auf 100% Elektroautos 22.11.2017 Es soll die größte rein elektrische Unternehmensflotte sein, die es bisher in Tschechien gab





Nicht nur bei uns setzen Firmen auf E-Fahrzeuge für ihre Flotten: Die Moneta Money Bank aus Tschechien will innerhalb von fünf Jahren ihre Autos nur noch rein elektrisch fahren. Die Bank hat als erste Stufe 150 Stück des VW-E-Golf bestellt und dadurch wird es nicht lange dauern, und sie ist der größten Betreiber von Elektrofahrzeugen auf dem tschechischen Markt. Innerhalb von zwei Jahren sollen es bereits mehr als zweihundert E-Autos sein.



Der Umstieg soll schrittweise erfolgen, je nach Möglichkeit in den aktuellen Leasingverträge. Gestartet wird in Prag, weil es hier bereits Ladestationen in der Nähe gibt, die in Bezug auf Reichweite passend sind. Je nach vorhandener Ladeinfrastruktur sollen immer mehr Autos gegen E-Fahrzeuge ausgetauscht werden. Gleichzeitig will die Moneta Money Bank bei den Filialen eigene Ladestellen errichten.



‘Wir sind bestrebt, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Ein verantwortliches Verhalten gegenüber der Umwelt ist für uns genauso wichtig wie das Ziel, ein Champion in der Digitalisierung des tschechischen Bankenmarktes zu werden " , meint TomᚠSpurný, CEO MONETA Money Bank.





