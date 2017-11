© Gerhard Gellinger - pixabay.com / Flugzeug Passagierflug mit Biokerosin von Peking nach Chicago 22.11.2017 Energiesparen beim Fliegen und Reduktion von Emissionen soll ausgebaut werden





Chicago - Am 21. November um 0.55 Uhr (Ortszeit) endete der Jungfernflug von Hainan-Airlines-Flug HU497 nach 12 Stunden und 40 Minuten erfolgreich auf dem Chicago O'Hare Airport, der erste transozeanische Passagierflug mit Biokerosin auf der Strecke Peking-Chicago.



Auf dem Flug von Hainan Airlines wurde nicht nur Biokraftstoff verwendet, sondern die Passagiere wurden außerdem eingeladen, an unterhaltsamen und gleichzeitig informativen interaktiven Aktionen zum Thema teilzunehmen. Auch das gemeinnützige Projekt zum "grünen Ausgleich von CO2-Ausstoß auf Reisen" wurde vorgestellt, das gemeinsam von Hainan Airlines und der China Green Carbon Foundation ins Leben gerufen wurde. Gleichzeitig wurde eine Veranstaltungsreihe gestartet, in der ein Fokus auf öffentliche Aufklärung zu Fragen, wie man umweltbewusst reisen kann, gelegt wird.



Der Präsident von Hainan Airlines, Sun Jianfeng, der auch als Kapitän des Flugs im Einsatz war, sagte: "Der Klimawandel ist zu einer allgemeinen Herausforderung geworden, der sich die ganze Welt stellen muss. Grüne und kohlenstoffarme Lösungen sind eine unvermeidliche Notwendigkeit. Als Antwort auf den Aufruf der chinesischen Regierung, eine umweltbewusste und ökologische Kultur aufzubauen und sich dafür voll einzusetzen, hat sich Hainan Airlines mit den Green Aviation Initiatives & Networks (GAIN) zusammengetan, um Technologien zum Energiesparen und zur Reduzierung von Emissionen, wie etwa Flüge mit Biokerosin, auszubauen und zu testen. Dabei steht die Mission im Hintergrund, Vorreiter auf diesem wichtigen Gebiet zu werden. Es steht für eine nachhaltige Entwicklung, die für die Zukunft des großartigen Planeten, auf dem wir leben, entscheidend ist."





