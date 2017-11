© ROBIN CONSULT Curt Themessl /Florian Haslauer stellt die Details vor Österreich: Bis 2025 12.000 neue Jobs durch erneuerbare Energien und Digitalisierung 23.11.2017 Neue Energie-Studie zeigt massive Änderungen, aber positive Wertschöpfung für Österreich





Die Energiewelt ändert sich. Für die heimische E-Wirtschaft stehen, durc Energiewende und Digitalisierung des Strommarktes, massive Veränderungen vor der Türe. Die Studie ‘Wertschöpfung 4.0 in der österreichischen Energiewirtschaft’ der internationalen Managementberatung A.T. Kearney bewertet diese Entwicklung jedoch durchaus positiv. Das klare Fazit: Bis 2025 entstehen in Österreich durch die Energie-Transformation ca. 12.000 neue Jobs und 2,7 Mrd. Euro werden zusätzlich an Wertschöpfung generiert.



Die österreichische Energiebranche steht auch in Zukunft ‘unter Strom’, soviel ist fix. Bei der Präsentation der unabhängigen Studie ‘Wertschöpfung 4.0 in der österreichischen Energiewirtschaft’ Mittwochvormittag in Wien zeichnete Dr. Florian Haslauer, Partner bei A.T. Kearney und Managing Director von A.T. Kearney Österreich, ein positives Zukunftsbild der heimischen E-Wirtschaft. ‘Der Ausbau der Erneuerbaren Energien und das Entstehen eines Marktes für neue digitale Energielösungen bringt Österreich bis 2025 ein zusätzliches Wertschöpfungspotenzial von 2,7 Mrd. Euro. Damit verbunden ist im gleichen Zeitraum ein positiver Beschäftigungseffekt von 12.000 neuen Jobs’, so Haslauer. Die Wertschöpfung der E-Wirtschaft in Österreich wächst somit auf 8,8 Mrd. Euro.



Die zweite Umbruchs-Welle im Energiemarkt kommt



Artikel Online geschalten von: / holler /