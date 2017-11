© www.webdesignhot.com denkstatt verstärkt Nachhaltigkeitsberatung in Ostereuropa 22.11.2017 Neues Büro in Bukarest - seit 10 Jahren in Rumänien am Markt





Seit 2007 berät die denkstatt erfolgreich Unternehmen in Rumänien und feierte im November das 10-jährige Bestehen der rumänischen Niederlassung. Zu den Kunden zählen unter anderem Coca-Cola Hellenic, SABMiller, Honeywell, P&G und Telekom Romania. Die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen steigt stetig. "Um den Markt bestmöglich abzudecken, haben wir uns entschieden, unser Team zu verstärken und ein zweites Büro im Osten von Rumänien zu eröffnen", so Willibald Kaltenbrunner, Managing Partner der denkstatt Group.



Aktuell besteht das Team in Rumänien aus 10 BeraterInnen, Tendenz steigend. "Der Schwerpunkt unserer Beratung liegt vor allem in Bereichen wie Nachhaltigkeitsstrategien und -reporting, Carbon Footprint, EHS Audits sowie Legal Compliance-Lösungen."



Mit Niederlassungen in Ungarn, Slowakei, Bulgarien und Rumänien arbeitet die denkstatt Gruppe bereits verstärkt im Osten Europas und integriert Umwelt- und

Nachhaltigkeitslösungen in namhaften Unternehmen. denkstatt - sustainable thinking





