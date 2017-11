© Tesla Motors / Der neue Tesla Roadster von vorne Tesla: Ein LKW mit einer Überraschung an Bord 17.11.2017 Nun hat Tesla seinen Elektro-Lastwagen vorgestellt- als besondere Überraschung kam gleich der neuen Roadster dazu, versteckt im LKW





© Tesla Motors / Der Tesla LKW Semi von vorne © Tesla Motors / Der neue Tesla Roadster © Tesla Motors / Der Tesla LKW Semi © Tesla Motors / Tesla LKW Semi Innenansicht

Wie üblich bei neuen Produkten von Tesla: Volles Haus, viele Gäste, auf dem Flughafengelände Hawthorne nahe von Los Angeles, wo Tesla Motors sein neues Highlight präsentierte, den Tesla Semi, ein LKW, der dein Einstieg von Tesla in diesen Bereich einleitet: 800 Kilometer Reichweite, Produktion ab 2019, mögliches Ladegewicht maximal 36.300 Kilogramm. Ist er voll, so kann er, wie Tesla CEO Elon Musk ausführte, innerhalb von 20 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, in leerem unbeladenem Zustand sogar in fünf Sekunden.



Natürlich kommt der Tesla Semi mit entsprechend automatisiertem Fahren, Der Autopilot kann in Notfällen bremsen, hält automatisch die Spur und warnte bei einem Spurwechsel . Der Fahrer sitzt in der Mitte der Kabine, was es möglich macht, keine unterschiedlichen Varianten für den Links- oder Rechtsverkehr bauen zu müssen. Die Windschutzscheibe ist ein weiteres Highligt: ‘Diese Scheibe hält, sogar bei einer Atomexplosion - oder Sie bekommen Ihr Geld zurück’, so Elon Musk ironisch.



Der LKW soll mit vier Motoren kommen, Tesla garantiert 1 Million Meilen (1,6 Millionen Kilometer) ohne Probleme, er hat mehr Power als jeder Diesel-LKW, aufladbar auch an Superchargern, in 30 Minuten soll es möglich sein, eine Reichweite von rund 640 km nachzuladen. Reservierungen sind ab sofort möglich, gegen eine Erstrate von 5000 Dollar. Ein konkreter Preis wurde nicht genannt, nur ein Hinweis zu den Gesamtkosten: Diesel-Lkw kommen in Summe pro Kilometer um 20 Prozent teurer, so Elon Musk.



Eine besondere Überraschung als Extra-Highlight



Als Überraschung für alle Gäste punktete Tesla mit dem Inhalt des Anhängers des E-LKWs. Vorgestellt wurde der neue Roadster, der ab 2020 auf den Markt kommen soll. Die neue Roadster beeindruckt mit der schnellsten Beschleunigung aller Serienautos haben. Er ter soll von null auf 60 Meilen pro Stunde (96 km/h) in 1,9 Sekunden beschleunigen, Reichweite bei Autobahn-Geschwindigkeit 1000 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 250 Meilen (402 km/h) pro Stunde. Geplanter Preis ab 200.000 Dollar, ebenfalls mit einer Ratenvorauszahlung, die soll jedoch 50.000 Dollar hoch sein.



Eines scheint fix: Die Latte ist hoch gelegt, man kann nur hoffen, dass alles in der Zeit wirklich erreicht wird. Eine Vorgabe für den Rest der Autoindustrie sind beide Fahrzeuge jedoch ganz sicher.



Videos der Vorstellung:







Artikel Online geschalten von: / holler /