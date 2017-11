© Hans Braxmeier / pixabay.com innovate4nature: Grüne Business-Ideen ab sofort gesucht! 19.11.2017 Nachhaltige Ernährung im Fokus des Ideen-Wettbewerbs von WWF, SPAR und Impact Hub Vienna





Wien - Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist eine der größten Herausforderungen im Umweltschutz weltweit. Deshalb rufen das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) gemeinsam mit WWF, SPAR und Impact Hub Vienna zum zweiten innovate4nature - Ideenwettbewerb auf. Dieser Wettbewerb, der im Rahmen der Biodiversitäts-Kampagne vielfaltleben durchgeführt wird, sucht zukunftsweisende Konzepte, Projekte oder Geschäftsmodelle, die die heimische Biodiversität fördern. Bis zum 16. Februar 2018 kann unter www.innovate4nature.at eingereicht werden. Den sechs GewinnerInnen winken die Aufnahme in ein 6-monatiges GründerInnen-Programm und bis zu 15.000 Euro Startkapital.



Rettet die Vielfalt! Aber wie? Diese Frage stellt der diesjährige innovate4nature Wettbewerb und setzt dabei einen Schwerpunkt auf eine umweltfreundliche Ernährung. Egal ob es sich um Urban Farming, die Nutzung von Insekten als Eiweißquelle oder Projekte zum Bodenschutz handelt – jede innovative Business-Idee, die den Erhalt der Biodiversität vorantreibt, hat die Chance zu gewinnen. Für alle Interessierten, die noch keine konkrete Idee haben oder Projektpartner für die Bewerbung suchen, werden Ende Jänner 2018 Vorbereitungs-Workshops in ganz Österreich angeboten. Die Termine sind unter www.innovate4nature.at/workshops einsehbar.



‘Biologische Vielfalt ist unsere Lebensversicherung. Sie ist der Garant für eine lebenswerte Umwelt und eine gesunde Ernährung. Der Wettbewerb innovate4nature trägt wesentlich dazu bei die Bedeutung der Vielfalt für die Menschen sichtbar zu machen. Unsere heimische Landwirtschaft produziert gesunde und regionale Lebensmittel und trägt somit auch zum Erhalt der Vielfalt bei. Wir freuen uns auf viele spannende Projektideen’, betont Magdalena Rauscher-Weber, Sprecherin des Landwirtschafts- und Umweltministeriums.



Die besten Einreichungen werden im März 2018 von einer Experten-Jury ausgewählt und erhalten ein Preisgeld von je 5.000 Euro sowie ein GründerInnen-Programm mit Coachings und Workshops zur Weiterentwicklung ihrer Idee. Im September 2018 geht’s ins Finale: Die sechs FinalistInnen präsentieren ihren Fortschritt erneut der Experten-Jury. Die besten drei erhalten Unterstützung bei der Weiterentwicklung ihres Startups. Der/die HauptgewinnerIn erhält außerdem einen Geldpreis in der Höhe von 10.000 Euro.



‘Wir alle lieben die Vielfalt unserer feinen Lebensmittel’, ist sich Nicole Berkmann, Sprecherin von SPAR, sicher. ‘Diese Vielfalt bleibt nur bestehen, wenn wir uns um den Erhalt der Biodiversität kümmern. Darum sind solche Projekte wie innovate4nature, bei denen sich kluge und engagierte Köpfe Gedanken um nachhaltige und umweltfreundliche Ernährung machen, besonders wertvoll. SPAR unterstützt diese Initiative aus Überzeugung übernimmt daher gerne das Preisgeld für dieses innovate4nature-Projekt.’



Weltweit wird ein Drittel der Erdoberfläche für die Produktion unserer Nahrungsmittel verwendet. Der Trend zur landwirtschaftlichen Intensivierung gefährdet dabei maßgeblich die globale Artenvielfalt und verstärkt den Klimawandel. Die neuen Business-Modelle im Rahmen von innovate4nature sollen KonsumentInnen und ProduzentInnen zu mehr Nachhaltigkeit in der Ernährung anregen und somit zu mehr Biodiversität in Österreich beitragen.



innovate4nature ist der Startup-Wettbewerb des WWF Österreich zusammen mit SPAR und dem Impact Hub Vienna, der im Rahmen der Biodiversitäts-Kampagne vielfaltleben des BMLFUW mit Unterstützung von Bund und Europäischer Union durchgeführt wird.









Artikel Online geschalten von: / holler /