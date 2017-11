© Ceramiche Piemme Mehr Nachhaltigkeit bei der Fliesenverpackung 17.11.2017 Ceramiche Piemme gewinnt Auszeichnung für Nachhaltigkeit





Ceramiche Piemme - die Traditionsmarke für Boden- und Wandfliesen aus dem Industriedistrikt bei Modena - gehört zu den Gewinnern der ’CONAI Ausschreibung für die Prävention – Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit von Verpackungen” , mit der die innovativsten und ökologisch nachhaltigsten Verpackungslösungen prämiert werden, die im Zeitraum 2015-2016 im Handel waren.



Das Unternehmen aus Fiorano Modenese wurde für die Rohstoffeinsparung und für die Optimierung der Logistik ausgezeichnet, die bei der Verpackung unterschiedlicher Keramikfliesenformate erreicht wurden.



‘Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist eine Anerkennung unseres Engagements für Nachhaltigkeit und Umweltschutz der vergangenen Jahre.” erklärt Massimo Barbari, Geschäftsführer von Ceramiche Piemme. ‘Um den Verbrauch natürlicher Ressourcen und die CO2-Emissionen in die Atmosphäre drastisch zu reduzieren, haben wir in die Modernisierung der Produktionsanlagen investiert und durch Wärmerückgewinnung die CO2-Emissionen um mehr als 4200 Tonnen/Jahr gesenkt”.



An der Ausschreibung nahmen Unternehmen teil, die in den Jahren 2015-2016 in Prävention investiert und ihre Verpackungen auf eine höhere ökologische Nachhaltigkeit ausgelegt haben, wobei an wenigstens einem der nachstehenden Faktoren gearbeitet werden musste: Wiederverwendung, Rohstoffeinsparung, Optimierung der Logistik, Erleichterung des Recyclings, Verwendung von Recycling-Materialien, Vereinfachung des Verpackungssystems und Optimierung der Produktionsprozesse. Alle Gewinner wurden auf der Veranstaltung ‘Die Wirtschaft der Zukunft” im Mailänder Design- und Kunstmuseum Triennale prämiert.



Informationen: www.ceramichepiemme.it





Artikel Online geschalten von: / holler /