© NEVS/ Vertragsunterzeichnung in Schweden Gemeinsam für selbstfahrende Elektroautos 17.11.2017 NEVS, früherer Eigentümer der Marke Saab, und DiDi als Partner für zukünftige Mobilität





NEVS AB und DiDi Chuxing, die weltweit führende mobile Transportplattform, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen und eine Reihe von Schritten zu einer umfassenden Zusammenarbeit beschlessen. Die offizielle Unterzeichnung fand am Mittwoch in Trollhättan in Anwesenheit des schwedischen Premierministers Stefan Löfven statt. "Ich freue mich sehr, heute diese Vereinbarung bekannt geben zu können. Jetzt haben wir eine Plattform und den richtigen Partner, um eine fantastische Reise umzusetzen und unsere Vision wahr werden zu lassen ", meinte Stefan Tilk, Präsident und CEO von NEVS. Eines der gemeinsamen Ziele ist die Entwicklung eines Elektrofahrzeugs, das vollständig für die von DiDi angebotenen Mobilitätsdienste optimiert ist, und auch einen Weg in Richtung einer Revolutionierung der Zukunft der Mobilität mit Selbstfahrenden Autos und On-Demand einzuleiten. Dies ist ganz im Sinne des InMotion-Konzepts, das NEVS im Juni auf der CES Asia in Shanghai vorgestellt hat. "Mit der aktiven Teilnahme von DiDi an der Design- und Entwicklungsphase werden wir sicherstellen, dass die Fahrzeuge vollkommen an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst werden", sagt Stefan Tilk. Das erste Fahrzeug, das in dieser Kooperation eingesetzt wird, ist das NEVS 9-3. DiDi hat vor kurzem prognostiziert, dass 2020 mehr als eine Million Elektrofahrzeuge in der DiDi-Plattform betrieben werden. Die Zusammenarbeit ist im perfekten Einklang mit der Sicht der beiden Unternehmen auf grüne Gesellschaft und Mobilitätslösungen für die Zukunft. "NEVS verfügt über langjährige solide Innovationserfahrungen, basierend auf dem Saab-Erbe. Wir verbinden dies jetzt mit dem Wissen und der fortschrittlichen Denkweise eines herausragenden Unternehmens wie DiDi. Das passt perfekt zum gesamten Ökosystem", sagt Kai Johan Jiang, Chairman und Haupteigentümer von NEVS. "Seit der Gründung von NEVS haben wir hart daran gearbeitet, diesen wichtigen Meilenstein in der Automobilgeschichte zu verwirklichen."





