Es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2050 mehr als 75 % der europäischen Bürger in Städten leben. Also ist die Luftqualität in den Städten ein entscheidender Faktor für die Gesundheit und das Wohlbefinden der meisten in der EU lebenden Menschen.



Von Kohle oder Holz in unseren Heizsystemen bis zu den Autos, mit denen wir zur Arbeit fahren – unsere Lebensweise kann zu einer schlechten Luftqualität in den Städten beitragen.

Die Europäische Union fördert eine große Anzahl von Projekten, um die Luft in den Großstädten rein und sicher zu halten.



Aber wir als Bürger können auch etwas bewegen.



In unseren städtischen Gebieten gibt es eine große Anzahl umweltfreundlicher Transportmöglichkeiten - von Bussen bis zu Fahrrädern. Wie wäre es damit, auf saubere Mobilität umzusteigen und die Luft in unserer Stadt zu verbessern?











Saubere Luft in den Städten from TV Link Europe on Vimeo.



