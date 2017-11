© Benita Welter - pixabay.com / Fossile Energie Neuer Bericht zeigt: Globale Kohlenstoffbelastung so hoch wie nie zuvor 16.11.2017 2017 war bereits jetzt die C02-Belastung auf dem höchstem Niveau seit es Aufzeichnungen gibt.





Das Global Carbon Project und die University of East Anglia, veröffentlichten diese Woche unerwünschte Nachrichten: 2017 war die C02-Belastung auf dem höchstem Niveau seit es Aufzeichnungen gibt. Die Globalen Kohlendioxid-Emissionen aus menschlichen Aktivitäten und fossilen Brennstoffen werden bis Ende dieses Jahres wieder neue Rekordhöhen erreichen.



In den letzten drei Jahre erreichten die Kohlendioxid-Emissionen aus fossilen Brennstoffen und Industrie bemerkenswert wenig bis kein Wachstum. Allerdings warnten Analysten, dass es zu früh sei, um zu sagen, dieser Trend gehe weiter. Und das ist tatsächlich so, zumindest für das Jahr 2017. Obwohl die Erzeugung erneuerbarer Energien rapid schnell zugenommen hat, um 14 Prozent pro Jahr in den letzten fünf Jahren, ist der Fortschritt durch einen Anstieg des Verbrauch fossiler Brennstoffe in einigen Teilen der Welt gefährdet.



Die weltweit größten Emittenten müssen umschwenken



Die neuen "Global Carbon Project" Zahlen zeigen, dass die globalen Emissionen aus fossilen Brennstoffen und Industrie voraussichtlich um 2 Prozent wachsen. Die Eindämmung des des Verbrauchs fossiler Brennstoffe ist schnell genug, es gibt auch einige Länder, deren Verbrauch fossiler Brennstoffe weiter steigt.



Während die US-amerikanischen und die europäischen CO2-Emissionen im gesamten sehr leicht rückläufig sind (0,2 bis 0,4 Prozent), sinken die europäischen Emissionen weniger als in den letzten zehn Jahren, und in den Vereinigten Staaten wird es voraussichtlich eine Zunahme der Verwendung von Kohle geben, ein Trend, der seit 2013 umgekehrt der Falle war. Die Analysten haben festgestellt, dass die EU auf dem Weg zu ihrem 2030 Klimaschutz-Engagement mit ihren gegenwärtige Politik und ihren Verpflichtungen bis dahin diese nicht erreich, die Maßnahmen greifen zu kurz um den notwendigen Entkarbonisierung Weg zu gehen und die Ziele für 2050 zu erfüllen. Deutschland, langjähriger "Marktführer" beim Klimawandel, erzeugt noch immer 40 Prozent der Energie aus Kohle. Und während Städte, Staaten und Unternehmen Maßnahmen zum Klimaschutz verpflichtend eingehen, ist dieses Zeil weder in den Vereinigten Staaten noch in der Bundesrepublik Deutschland wirklich existent, mit der Trump-Verwaltung startete ein Rollback der Klimapolitik und Trump verkündete seine Absicht, aus den internationalen Pariser Klimaschutzübereinkommen auszusteigen. Die Vereinigten Staaten sind in die völlig falsche Richtung von fossilen Brennstoffen geleitet. Sie stehen vor einer Wiederbelebung des Steinkohlenbergbaus und verfolgen mehrere Strategien zur erweiterten Nutzung fossiler Brennstoffe im in- und Ausland.



Indiens Emissionen dürften dieses Jahr um 2 Prozent wachsen. Dies ist jedoch durchaus eine Verbesserung im letzten Jahrzehnt, wo sie mehr als 6 Prozent pro Jahr gewachsen. Dank der boomenden erneuerbaren Energien in Land schätzt die Internationale Energieagentur, dass Indiens Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2022 mehr als verdoppeln, sie überholen damit erstmals den erneuerbare Ausbau in der Europäischen Union.



Die Studie weist auf Chinas prognostiziertes Emissionswachstum von 3,5 Prozent – nach zwei Jahren des Rückgangs – dies ist einer der wichtigsten Gründe für das Wachstum der globalen Emissionen. Der Anstieg ist vor allem durch einen 3 Prozent Anstieg des Kohleverbrauchs angeheizt. Kohle ist immer noch die primäre Energiequelle in China und vier Branchen-Strom, Stahl, Zement und Chemikalien – verwenden mehr als 80 Prozent Kohle des Kohlebedarfs des Landes. In den ersten drei Quartalen 2017 blieb die Zementherstellung blieb auf konstantem Niveau, während Strom und die Stahlproduktion um 6,9 Prozent und 6,3 Prozent anstiegen und die chemische Industrie wuchs 3,8 Prozent. Der Bericht stellt ferner fest, dass Chinaaufgrund geringerer Niederschläge nicht sein hohes Maß an Stromerzeugung aus Wasserkraft halten konnte.



Der Silberstreif am Horizont



Der Silberstreif am Horizont ist, dass Chinas Kohlenutzung im Jahr 2017 wahrscheinlich ihr Rekordhoch vom Jahr 2013 nicht erreichen wird (diese ist um 8 Prozent gesunken, seit damals trotz des jüngsten Anstiegs) und der Einsatz erneuerbarer Energien rapid wächst. Bis zum Juli dieses Jahres stieg Chinas Solar PV-Kapazität auf 112 Gigawatt (GW), über das 2020 Ziel. Die Regierung reagierte, indem sie neue, ehrgeizige Jahresziele zur Installation festlegte, auf 213 GW im Jahr 2020, das ist 5-Mal mehr als die aktuelle Energiekapazität der erneuerbaren Energien in den Vereinigten Staaten. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres kamen zwei Drittel aller neu installierter Leistung aus erneuerbaren Energiequellen, während Investitionen in Kohlekraftwerke um 30 Prozent zurückgegangen sind. Wind und SolarEnergie fiel im Gesamtanteil auch zurück. Dies führt zu nicht-fossiler Energie bestehend aus einem 14,3 Prozent Anteil am gesamten Energieverbrauch, im Vergleich zu s 13,3 Prozent nur neun Monate davor und kurz bevor das Land sein internationales Engagement auf 15 Prozent, die es bis 2020 erreichen will, festlegte.



Emissionen wieder auf dem Vormarsch, das ist in guter Zeitpunkt für China noch kühnere Maßnahmen zur Reform der Wirtschaftswachstums und der Energiebranche zu setzen und diese zu revolutionieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit beweist, dass es kein unüberwindbares Hindernis für das Land gibt , seine Emissionen Einhalt zu gebieten. Chinas Führung sollte ihr Engagement für den ökologischen Fortschritt beihalten, wie wiederholt festgestellt wurde, so auch im Bericht von Präsident Xi auf dem 19. nationalen Kongress der kommunistischen Partei. Der "Climate Action Tracker" veröffentlichte gerade eine Studie, die zeigt, dass China jetzt positioniert ist, das Abkommen von Paris mit seinem Beitrag zu übertreffen. Die Forschungsgruppe senkte ihre Schätzung der zukünftigen Emissionen Chinas im Jahr 2030 um 0,7 GtCO2e und bemerkt eine weitere 0,7 GtCO2e Reduktion ist wahrscheinlicher, wenn das Land seine Kohleausstiegsbemühungen weiter stärkt.



Ob 2017 Emissionen nur ein Ausreißer ist und ob es bei diesem nicht willkommen Aufwärtstrend bleibt, ist abzuwarten. Längerfristige Trends der Emissionen nach unten sind notwendig, um das Paris-Abkommen und seine Temperatur Ziele zu erreichen. Die letzten Forschungsergebnisse des World Resources Institute zeigen, dass obwohl 49 Länder ihren Emissionshöhepunkt nicht erreicht haben, es immer noch nicht ausreichend ist, um die Begrenzung der Erwärmung auf 1,5-2 Grad C zu erreichen und die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. Die Forschung schlägt vor, um eine wahrscheinliche Chance zu haben, die Probleme noch einigermaßen kosteneffizient zu lösen, die 2 ° C-Grenze einzuhalten, die globalen Emissionen müssten bis spätestens 2020 ihren Höhepunkt erreicht haben und danach rapid sinken. Aktuell, auch wenn Länder ihre Klimaverpflichtungen und die Ziele des Abkommen von Paris erreichen, dürften globale Emissionen ihre Spitze erst nach 2030 erreichen.



Für eine Erreichung der Ziele von Paris sollten die Länder ihre nationalen Klima-Pläne bis 2020 aktualisieren. Um die gefährlichsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden, müssen die Länder ihre Emissionen so schnell wie möglich senken, weg von ihren Höhepunkten, und die Emissionen müssen sich kontinuierlich nach unten bewegen.



