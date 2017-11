© oekonews- Laden eines Elektroautos EWALD – Das regionale E- Tankstellennetz der Region Elsbeere Wienerwald 14.11.2017 Die Region Elsbeere- Wienerwald möchte die E- Mobilität in der Region durch die Verdichtung der regionalen Lademöglichkeiten weiter fördern.





Elsbeere Wienerwald - Die Region Elsbeere- Wienerwald möchte die E- Mobilität in der Region durch die Verdichtung der regionalen Lademöglichkeiten weiter fördern. Hierbei geht die Region einen bisher einzigartigen Weg: Anstatt Ladestellen auf öffentlichen Plätzen zu errichten, werden in der Region Elsbeere Wienerwald gezielt Privatpersonen und Unternehmen angesprochen, welche auf ihrem Grundstück eine öffentlich zugängliche Ladestation errichten möchten.



Insgesamt sollen mindestens 40 neue Standorte gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung entwickelt werden. Mit rund 20 Interessenten laufen derzeit Gespräche, 3 Standorte werden noch vor Weihnachten errichtet.



Derzeit werden noch Betreiber von weiteren E- Tankstellen gesucht. Folgende Kriterien sollen erfüllt werden:



günstige Lage (Nahe an Hauptverkehrsadern, Nähe zur Ausflugszielen udgl.)

Ökostrombezug oder Eigenproduktion

Standort in einer der 13 Mitgliedsgemeinden der Region Elsbeere- Wienerwald

Bereitschaft zur regionalen Kooperation

11 KwH Mindestleistung



Folgende Vorteile ergeben sich für die Betreiber:



Besserer Verkaufspreis für selbst produzierten Strom

Integration in ein zentrales Abrechnungssystem

Teilnahme an gemeinsamen Werbemaßnahmen

Unterstützung bei Ankauf und Förderansuchen für die Infrastruktur





Nähere Informationen telefonisch unter: 02772/55297, oder via





