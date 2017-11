© oekostrom AG oekostrom AG: Bis zu 100 Prozent Strom-Direkteinkauf bis 2020 14.11.2017 Stromeinkauf ohne Zwischenhändler soll regionale Kleinkraftwerksbetreiber stärken und die Stromherkunft für Kunden sichtbar machen.





Während aktuell die Weltklimakonferenz in Bonn stattfindet, setzt die oekostrom AG hierzulande wichtige Schritte hin zu einer Dezentralisierung des österreichischen Strommarktes und einer Stärkung kleiner, regionaler Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Konkret sollen bis 2020 bis zu 100 Prozent der Strommengen der oekostrom AG direkt von Kleinkraftwerksbetreibern kommen. Im Direktvertrieb kommt der gesamte Betrag, den der Stromversorger, also die oekostrom AG, für den Herkunftsnachweis bzw. die Stromqualität bezahlt, beim Kleinkraftwerksbetreiber an - und nicht nur ein Sechstel davon, wie es beim Stromeinkauf über einen Zwischenhändler der Fall ist.



Gleichzeitig will die oekostrom AG das Bewusstsein der Stromkunden für die Herkunft ihres Stroms sensibilisieren: "Der Schritt hin zu mehr Direkteinkauf ist auch eine Annäherung an unsere Vision, dass Kunden künftig nicht nur wissen, aus welchem Land und aus welcher Energieform ihr Strom stammt, sondern auch von wem konkret er kommt", erklärt René Huber, Vorstandsmitglied der oekostrom AG, den Gedanken dahinter. "Damit heben wir den Nachweis über die Stromherkunft auf ein neues Level! In Zukunft werden sich die Kunden das Kraftwerk aussuchen können, von dem sie ihren Strom beziehen."



