© Pistor AG / Weltweit erster 40 Tonnen E-LKW Weltweit erster 40-Tonnen-Elektro-Lkw unterwegs 12.11.2017 Erstmals fährt ein 40-Tonnen-Lastkraftwagen rein elektrisch - er punkte auch in allen Ebenen der Nachhaltigkeit. Entwickelt wurde der neue Elektro-Lkw in der Schweiz - dort fährt er auch.





Ein nachhaltig ausgerichteter Fuhrpark ist das Ziel der Pistor AG, einem in der gesamten Schweiz tätigem Lebensmittelhändler sowie der Firma E-Force One AG, die bereits eine Vorreiterrolle in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen hat. Gemeinsam haben sie schon 2015 einen weltweit einzigartigen Elektro-Lastkraftwagen auf die Strassen gebracht. Zwei Jahre später nimmt die Pistor AG den weltweit ersten 40-Tonnen-Elektro-Lkw in Betrieb, wieder von der E-Force One AG.



Made in Switzerland - Unterwegs mit Strom aus erneuerbarer Energie



Seit 2015 beliefert Pistor die Stadt Luzern die Kunden in der Zentralschweiz mit Elektro-Lkws der E-Force One AG. Bereits zwei 18-Tonnen-Elektro-Lkws sind erfolgreich im Einsatz. Die Elektro-Lkws fahren mit elektrischer Energie aus Schweizer Wasserkraft – ohne Motorenlärm und Emissionen.



Der neue 40-Tonnen-Elektro-Lkw, , wird täglich Richtung Zürich unterwegs sein und Bäckereien, Confiserien sowie Restaurant, Hotels und Heime in der Stadt Zürich beliefern. In Kombination mit einem Frigoblock-Kühlgerät handelt es sich um ein weltweit einzigartiges Fahrzeug.



Der neue 40-Tonnen-Elektro-Lkw ist nun vom 16. bis 19. November bei der Transport Messe in Bern ausgestellt. Ab Dezember wird er für Pistor AG im Einsatz sein.





Artikel Online geschalten von: / holler /