© Smatrics/ Das Schnellladenetz wird erweitert Erste Ultra-Schnellladestationen in Österreich und Deutschland 13.11.2017 Laden so schnell wie tanken: Startschuss für die ersten 350 kW Ladestationen in Österreich





Die ersten drei Standorte werden in Österreich von Smatrics und in Deutschland von Allego in den kommenden Wochen aufgebaut. Vier Elektrofahrzeuge der neuesten Generation können dann an jedem Standort zeitgleich laden. An jedem Standort werden Leistungskomponenten mit 700 kW Gesamtleistung installiert.

In Österreich startet Smatrics den Ausbau des Ultra-Schnellladenetzes an einem zentralen europäischen Verkehrsknotenpunkt: in Wien. Weitere drei Standorte folgen in Salzburg, Linz und Graz in den nächsten Monaten.



Allego installiert die ersten beiden Standorte mit Ultra-Schnellladeinfrastruktur an wichtigen Verkehrskorridoren in Deutschland im Rahmen des im Oktober 2016 gestarteten Projektes ultra-E welches durch die ’Connecting Europe Facility” der Europäischen Union teilfinanziert wird. Die ersten beiden Standorte sind



BAB3, Saarläckerstr. in Kleinostheim, direkt an der Ausfahrt ‚Aschaffenburg‘

BAB8, Bernau, an der Shell-Station direkt an der Ausfahrt ‚Bernau'

Die Installationen werden neben Deutschland (insgesamt 12 Standorte) in den weiteren Projektländern Niederlande (5 Standorte) und Belgien (4 Standorte) im nächsten Jahr durch Allego vervollständigt.



Alle 25 Ultra-Schnellladestationen werden bis Ende 2018 umgesetzt.



Alle Standorte bieten mit ihrer unmittelbaren Nähe zu wichtigen Bundesautobahnen ideale Voraussetzungen, die Fahrer aktueller E-Fahrzeuge und insbesondere zukünftiger Langstrecken-Elektroautos bedienen zu können.



Damit findet das erste große, zusammenhängende europäische Ultra-Schnelladenetzwerk seinen Auftakt. Die Standorte werden in der ersten Ausbaustufe jeweils mit vier Ultra-Schnellladestationen mit je bis zu 175 kW Ladeleistung ausgestattet. Durch die intelligente Technologie kann in der finalen Ausbaustufe der Ladestandorte sogar mit bis zu 350 kW an zwei der vier Ladestationen geladen werden. Dafür sind die Standorte schon jetzt mit ausreichend dimensionierten Netzanschlüssen ausgestattet, die eine Erweiterung der Lademöglichkeiten in Zukunft erlauben. Dabei setzen die Ultra-Schnellladestationen auf den europäischen CCS Standard. Komplettiert werden die Standorte von einer zusätzlichen Multi-Standard Schnellladestation mit 50 kW, um alle gängigen Fahrzeugmodelle bedienen zu können.





Artikel Online geschalten von: / holler /