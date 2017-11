© The Climate Group / Vertragsunterzeichnung in Bonn Virginia neuester US-Bundesstaat der sich zum Handeln gegen Klimawandel verpflichtet 12.11.2017 Virginia schließt sich der "Unter-2- Grad" Koalition der subnationalen Regierungen an, die sich verpflichtet haben, ihre Treibhausgasemissionen zu senken und das Pariser Abkommen einzuhalten





Bonn- Virginia will sich gegen den Klimawandel engagieren und wurde in Bonn Mitglied der Unter-2-Grad Koalition führender subnationaler Regierungen.



Die Koalition, für die "The Climate Group" als Sekretariat fungiert, führt Unterzeichner und Befürworter der Unter-2-Grad Vereinbarung aus 39 Ländern an, mit dem Ziel den Klimawandel zu bekämpfen und das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen, die globale Erwärmung unter 2 ° C zu halten. Die Koalition vertritt nun mehr als 1,2 Milliarden Menschen und 39% der Weltwirtschaft (29,4 Billionen US-Dollar).



Bei einer Zeremonie, an der Gouverneur Terry McAuliffe aus Virginia teilnahm, sowie COP 23 Sonderberater Kaliforniens Gouverneur Edmund G. Brown und andere Mitgliedsregierungen, wurde Virginia der elfte US-Bundesstaat der USA, neben Kalifornien, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Staat New York, Oregon, Rhode Island, Vermont und Washington, der gegen den Klimawandel aktiv handeln will. Wenn die US-Bundesregierung das Pariser Abkommen verlässt, ist der Beitritt von Virginia zur Koalition ein weiterer Beweis für staatliche und regionale Regierungen sowohl in den USA als auch weltweit, die sich zusammenschließen, um Klimaschutzmaßnahmen voranzubringen.



In den letzten Monaten hat Virginia seine Maßnahmen zur Emissionsreduzierung verstärkt. Am Dienstag veröffentlichte Virginia einen Verordnungsentwurf unter Gouverneur McAuliffes Directive, der darauf abzielt, die Kohlendioxidemissionen im Elektrizitätsbereich zwischen 2020 und 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Der Entwurf des Regulierungsprogramms wird es Virginia ermöglichen, eine Verbindung zur regionalen Treibhausgasinitiative herzustellen und Investitionen in saubere Energiequellen erhöhen.



Auf der Veranstaltung sagte Gouverneur Terry McAuliffe, Virginia: "Virginia treibt saubere Energieinvestitionen und CO2-Reduzierung voran, obwohl der Präsident sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückzieht."



"In Ermangelung einer Führung in Washington tritt Virginia verstärkt auf, um die "Under2"-Absichtserklärung zu unterzeichnen. Virginia wird sich der Herausforderung des Klimawandels stellen, und wir werden dies auf eine Weise tun, die saubere Energie ausbaut und unsere neue Wirtschaft in Virginia unterstützt. "



Helen Clarkson, CEO der Climate Group, Sekretariat der Koalition, sagte: "Es ist großartig, dass ein anderer US-Staat bereit und willens ist, seine Treibhausgasemissionen durch die Verpflichtung zur "Under-2"-Koalition zu reduzieren. Dies ist ein weiteres Beispiel für die starke Führung im Klima. Action, die wir in den letzten Monaten von den US-Bundesstaaten gesehen haben, trotz der Position der US-Bundesregierung.



"Wir hoffen, dass mehr subnationale Regierungen auf der ganzen Welt so ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen ergreifen."



Der Gouverneur von Kalifornien, Edmund G. Brown Jr., sagte: "Der Bundesstaat Virginia schließt sich einer globalen Kraft von Staaten, Regionen und Städten an, um die gefährliche globale Erwärmung zu bekämpfen."



Virginia wird die 189. Regierung, die der Koalition beitritz. Die Unterzeichner verpflichten sich, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-95% gegenüber dem Stand von 1990 oder auf zwei Tonnen Kohlendioxidäquivalent pro Kopf im Jahr zu begrenzen.



Die Climate Group steht seit über einem Jahrzehnt an der Spitze des staatlichen und regionalen Klimaschutzes. Auf der COP23 gab die internationale Non-Profit-Organisation die Gouverneure und Premiers bekannt, die 2018 die Under-2-Koalition anführen werden: Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg; Edmund G. Brown Jr. Gouverneur von Kalifornien; Aristoteles Sandoval, Gouverneur von Jalisco; Willes Mchunu, Premier von Kwa-Zulu Natal; Philippe Couillard, Ministerpräsident von Québec; Jay Weatherill, Premier von Südaustralien.



Weitere Infos: under2mou.org





Artikel Online geschalten von: / holler /