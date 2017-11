© ELmotion "EL-MOTION 2018": Jahresauftakt, Netzwerkevent und Branchentreff mit Begleitausstellung 9.11.2017 Fachkongress der Wirtschaft für praxis- und anwenderorientierte E-Mobilität für KMU und kommunale Anwender am 31. Jänner und 1. Februar 2018





Die E-Mobilität ist nicht aufzuhalten. Nach dem Hoch bei den Pkw-Anmeldungen geht es darum, Nutzfahrzeuge mit Batterie und/oder Brennstoffzelle auf die Straße zu bringen. Flottenfahrzeuge, Transporter, LKW, Busse, Kommunal- und Baufahrzeuge sowie internationale Logistik-Projekte stehen am 31. Jänner und 1. Februar 2018 im Fokus der Veranstaltung. Erste Angebote und Erfahrungen sind bereits verfügbar, und erste Geschäftsmodelle belegen auch deren wirtschaftliche Alltagstauglichkeit. Die EL-MOTION, der Fachkongress der österreichischen Wirtschaft für praxis- und anwenderorientierte E-Mobilität für KMU und kommunale Anwender, fungiert seit Jahren als zentraler E-Mobilitäts-Jahresauftakt und Top-Branchentreffen mit Netzwerkplattform. Für 2018 wird mit einem besonders großen Interesse gerechnet, nachdem schon 2017 mit 340 Anmeldungen ein Rekord erzielt wurde.



Fachvorträge, Ausstellung, E-Mobilitäts-Partnerbörse



Der Kongress legt den Akzent auf Anwendungsorientierung und zeigt in spannenden Fachvorträgen verfügbare Lösungen und Erfahrungen, besonders für KMU und Kommunen.



Begleitet wird der Fachkongress von einer umfangreichen Ausstellung, in der Neuigkeiten aus den Bereichen E-Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur, E-Mobilitätsprodukte und -ausbildungen sowie Dienstleistungen präsentiert werden.



Zwtl.: "E-Mobility 4.0 oder zurück zu Feld 1?"



Die Keynote widmet sich der Fragestellung "E-Mobility 4.0 oder zurück zu Feld 1?" und versucht Antworten zu geben, wie die Transformation zu alternativen Antrieben im Nutzfahrzeugsektor gelingen kann. Ein Blick zurück soll zeigen, wo wir aktuell stehen. Der Blick in die Zukunft beleuchtet, was wir brauchen, um in diesem Bereich die E-Mobilität integrieren zu können.



Am Abend des ersten Kongresstages dreht sich alles um spezifische Teilmärkte/Leitmärkte der Elektromobilität sowie Vernetzung der Akteure.



Zielgruppe:



Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Klein- und Mittelbetriebe aus Österreich und dem angrenzenden Ausland sowie kommunale Anwender (Hersteller, Händler, Dienstleister, Gewerbebetriebe, Fuhrparkverantwortliche, Flottenbetreiber, Logistik und Transportbetriebe, Komponentenzulieferer und Elektrizitätsanlagenlieferanten, IT Firmen, etc).



Programmschwerpunkte:



Erfahrungen, Praxisbeispiele und Geschäftsmodelle, Infrastrukturfragen, Flottenalltag, (e)Transporter, (e)LKW, (e)Busse, (e)Kommunal- und (e)Baufahrzeuge sowie internationale Logistik-Projekte.



Wann: 31. Jänner und 1. Februar 2018



Wo: Austria Trend Hotel "Park Royal Palace", 1140 Wien



Wieviel: Tagungsgebühr 200 Euro für Mitglieder der WKÖ, sonst 300 Euro und das Tagesticket 160 Euro (jeweils zzgl. MWSt).



Details zum Programm und Online-Anmeldung unter www.elmotion.at



Die Träger der EL-MOTION 2018 (WKÖ, BMLFUW, BMVIT und BMWFW, der Klima- und Energiefonds und der Österreichische Städtebund) freuen sich auf Ihr Kommen.





