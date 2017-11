© Klimabündnis/ Regionalbahntagung in Langenlois Regionalbahnen: Rückgrat des öffentlichen Verkehrs 6.11.2017 In Langenlois diskutierten MobilitätsexpertInnen aus dem In- und Ausland über „Zukunft Regionalbahn – Gewinn für Gemeinden, Regionen, Tourismus und Unternehmen“.





Langenlois - Über 100 ExpertInnen von Bahnunternehmen, Land und Gemeinden kamen zur 6. Österreichischen Regionalbahn-Tagung. Erstmals fand diese in Niederösterreich statt. Zu ‘Regionalbahnen – das Rückgrat unserer Mobilität’ sprach der Südtiroler ‘Verkehrspapst’ Helmuth Moroder. ‘Regionalbahnen spielen bei der klimafreundlichen Mobilitätswende eine zentrale Rolle. Mit der sechsten klimaaktiv mobil Regionalbahn-Tagung fördern wir den Wissensaustausch und setzen einen starken Impuls, der die Regionalbahnen noch attraktiver macht und den ländlichen Raum aufwertet’, so Robert Thaler vom BMLFUW. Michael Elsner, Regionalmanager Ostregion ergänzt: ‘Wir arbeiten daran, Bahnfahren mit dem ÖBB-Nah- und Regionalverkehr zu einem Teil des modernen Lebensstils in Österreich zu machen. Wenn unsere Leistungen praktisch, einfach zu nutzen und auch mit einem gewissen Charme versehen sind, werden künftig noch mehr Personen umsteigen."



Regionalbahnen in Niederösterreich



Regionalbahnen spielen auch in der Gesamtverkehrsstrategie eine entscheidende Rolle, so der niederösterreichische Verkehrslandesrat, Karl Wilfing: ‘Die Regionalbahnen haben für die Regionen aber vor allem auch für die Hauptrouten eine immense Bedeutung. Das Land Niederösterreich bekennt sich ganz klar zu den Regionalbahnen und wird auch weiterhin Verkehrsdienstleistungen darauf bestellen. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit den ÖBB ist es uns hier ja bereits gelungen, nachzuweisen, dass entsprechende Investitionen in die Infrastruktur und ein damit verbundenes besseres Angebot auf der Schiene auch die Fahrgastzahlen entsprechend steigen lassen. Zuletzt ist uns das mit der Einführung des Taktfahrplanes gelungen, mit dem wir Fahrgaststeigerungen von bis zu 20 Prozent auf einzelnen Strecken verzeichnen konnten. Damit ist klar: die Regionalbahnen sind auch weiterhin das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Niederösterreich.’



Die Regionalbahnen seien auch Herzstück der neuen Verkehrsdiensteverträge, wie der Verkehrslandesrat erklärt: ‘Klar ist jedoch, dass die Direktvergabe auf Grund der EU-Vorgaben ein Ablaufdatum hat. Darauf müssen sich Österreich und der Gesetzgeber einstellen. Es macht daher Sinn, sich auf eine Bahnstrecke zu einigen, die im Rahmen eines Vergabeverfahrens öffentlich ausgeschrieben wird, um so Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln. Positive Erfahrungen wurden diesbezüglich bereits in Deutschland gemacht – dort konnte bei gleichbleibender Qualität rund 30 Prozent an Kosten gespart und wieder in zusätzliche Verkehrsdienstleistungen reinvestiert werden.’



Die wichtige letzte Meile



Wie Gemeinden und Städte von attraktiven Regionalbahnen profitieren, unterstrich Peter Görgl, Regionalplaner: ‘Attraktiver öffentlicher Verkehr ist für alle Gemeinden von großem Vorteil und bedeutet für alle EinwohnerInnen einen Gewinn. PendlerInnen und SchülerInnen spielen dabei eine zentrale Rolle. Im Zentrum der Überlegungen der Gemeinden muss auch die Bewältigung der ‘letzten Meile’ sein, dass diese nach Möglichkeit kurz ist und damit zu Fuß oder per Fahrrad abgewickelt wird. Im Nahbereich der niederösterreichischen Bahnhöfe gibt es noch genügend Baulandreserven und die gilt es zu nutzen’.



Die Regionalbahntagung und die Mobilitätswoche



Die Fachtagung wurde vom Klimabündnis Österreich mit Unterstützung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) organisiert und von den ÖBB sowie dem Land Niederösterreich und der Stadt Langenlois unterstützt. Ein Sonderzug fuhr von Wien Westbahnhof durch das Kamptal nach Langenlois. Die Vorteile der Bahn wurden somit hautnah ‘erfahrbar’ und das Ziel, die Kamptalbahn langfristig zu erhalten, wurde für alle EntscheidungsträgerInnen sichtbar.



Die Regionalbahntagung ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche, an der österreichweit über 550 Städte und Gemeinden teilnahmen, das sind über 25% aller österreichischen Gemeinden. Die Europäische Mobilitätswoche ist die weltweit größte Kampagne für sanfte Mobilität, mit Städten und Gemeinden aus 50 Ländern weltweit.



