© Global 2000-Liebentritt/ Demo in Paris Weltweite Klimaklagen setzen COP 23 unter Handlungsdruck 5.11.2017 Kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn unter der Präsidentschaft des pazifischen Inselstaats Fidschi hat das Oberste Gericht in Neuseeland die Klimaziele der früheren Regierung als ungenügend beurteilt.





Immer mehr Gerichtsfälle weltweit setzen die Staaten unter Druck – auch in der Schweiz, wo die Klimaseniorinnen dem Bund vorwerfen, seinen Verpflichtungen zum Schutz ihrer Grundrechte ungenügend nachzukommen.



Am Tag vor Beginn der 23. Weltklimakonferenz in Bonn tritt am Sonntag das Pariser Abkommen auch in der Schweiz in Kraft. Der in Paris beschlossene Fossilausstieg muss nun schnellstmöglich umgesetzt werden. Länder, die ihre Klimaschutz-Lücke nicht schliessen, gefährden die Grundrechte ihrer BürgerInnen.



«Falls die Regierungen ihren Klimaschutz nicht deutlich verbessern, werden immer mehr Menschen sie zur Rechenschaft ziehen, wie die ebenfalls in Bonn anwesenden Klimaseniorinnen und die KlimaklägerInnen aus den USA, Philippinen. Neuseeland und Norwegen», sagt Georg Klingler, Klimaexperte bei Greenpeace Schweiz.



