© WWF/ Volker Hollenstein Volker Hollenstein übernimmt Politische Leitung in der größten Natur- und Umweltschutzorganisation Österreichs 4.11.2017 Mag. Volker Hollenstein (38) ist seit kurzem neuer Politischer Leiter beim WWF Österreich.





Wien - Seine Aufgaben umfassen sowohl die strategische Leitung und Koordination der politischen Arbeit des WWF als auch Public Affairs sowie die aktive Interessenvertretung für allgemeine Umwelt- und Naturschutzthemen. ‘Der WWF ist ein starker Anwalt für Natur und Umwelt und eine laute Stimme gegen den Klimawandel. Seine Anliegen zählen zu den wichtigsten Themen unserer Zeit. Umso mehr freue ich mich auf meine Arbeit’, sagt der gebürtige Vorarlberger zu seiner neuen Position in der größten heimischen Natur- und Umweltschutzorganisation.



In den vergangenen Jahren arbeitete Volker Hollenstein als Pressesprecher im Wissenschafts-, Forschungs- und Wirtschaftsministerium (BMWFW), zuletzt als Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für den früheren Vizekanzler und Bundesminister Reinhold Mitterlehner. Zuvor war der studierte Politikwissenschaftler als Journalist bei mehreren heimischen Tageszeitungen tätig.



Volker Hollenstein folgt in seiner Funktion auf Dipl.-Ing. Jurrien Westerhof, der bereits Mitte Oktober die Leitung des WWF March-Thaya-Auen Programms übernommen hat.





Artikel Online geschalten von: / holler /