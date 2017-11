© Gerd Altmann - pixabay.com Kein Ausbau tschechischer AKWs! Kein Atommüll an der Grenze! 3.11.2017 Unterstreichen Sie diese Forderungen JETZT online mit Ihrer Unterschrift!





Anti Atom Komitee startet eine OPEN PETITION bei der jeder sein klares NEIN gegen den Ausbau von tschechischen AKWs und gegen ein grenznahes Atommüllendlager deponieren kann! Unterschreiben Sie JETZT!



Wegen des immer größer werdenden Widerstandes in den betroffenen tschechischen Gemeinden zeichnet sich außerdem eine beunruhigende Entwicklung bei der Standortsuche ab.



"Nicht mehr die Eignung, sondern die Durchsetzbarkeit eines Standortes steht möglicherweise im Vordergrund, auf Kosten der ohnehin zweifelhaften Sicherheit", macht Manfred Doppler vom Anti Atom Komitee aufmerksam.



Über 200 Gemeinden haben daher die vom Anti Atom Komitee initiierte neue Resolution seit Sommer im Gemeinderat beschlossen, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, alles gegen den Ausbau von tschechischen AKWs und gegen ein grenznahes Atommülllager in Tschechien zu unternehmen.



"Bis Ende Oktober wurde dazu von uns auch eine Unterschriftenaktion durchgeführt, bei der jeder seine klare Ablehnung eines grenznahen Atommüllendlagers für die nächsten 800.000 Jahre deponieren konnte und die auch vom Land OÖ unterstützt wurde", freut sich Manfred Doppler.



Für alle, die sich nicht an dieser Aktion beteiligen konnten, gibt es dazu jetzt auch eine ONLINE Petition des Anti Atom Komitees, bei der jeder noch bis Ende des Jahres sein klares NEIN deponieren kann! Unterschreiben Sie JETZT!



Verwandte Artikel:



Artikel Online geschalten von: / holler /