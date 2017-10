© NLK / LH-Stv. Pernkopf und LH-Frau Mikl-Leitner Niederösterreich: Land startet Beschaffungsaktion für mehr als 100 E-Autos 31.10.2017 Mikl-Leitner und Pernkopf wollen bis 2020 rund 20 Prozent des Landes-Fuhrparks auf E-Mobilität umstellen





St. Pölten - Niederösterreich punktet weiter mit mehr E-Mobilität. Das Land Niederösterreich wird gemeinsam mit Gemeinden und anderen nahestehenden Institutionen eine große Beschaffungsaktion für Elektro-Autos starten. Das gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stv. Stephan Pernkopf im Zuge einer Pressekonferenz im NÖ Landhaus am Dienstag bekannt.



Die Landeshauptfrau Mikl-Leitner erinnerte an das vor einigen Wochen präsentierte Mobilitätspaket, das in den Jahren 2018 bis 2022 Investitionen von rund 3,3 Milliarden Euro gemeinsam mit dem Bund vorsehe. ‘Mit dem Mobilitätspaket haben wir uns vor allem mit der Frage beschäftigt, wo wir in Zukunft fahren. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir in Zukunft fahren’, so Mikl-Leitner: ‘Und die Antwort lautet: immer mehr elektrisch.’



Niederösterreich sei beim Thema E-Mobilität ‘gut aufgestellt’, so Mikl-Leitner. Es gibt schon rund 3.700 zugelassene E-Autos im Land. Damit sei man im Vergleich mit den anderen Bundesländern ‘sehr gut unterwegs’. So gebe es in Oberösterreich derzeit rund 2.850 und in der Steiermark rund 2.650 E-Autos. Wenn man von Elektro-Mobilität spreche, gehe es aber auch um die Versorgung, betonte sie: ‘Derzeit haben wir 500 Ladestationen in Niederösterreich, davon sind 37 Schnell-Ladestationen.’



Die Landeshauptfrau meinte: ‘Wenn man sich mit Klimaschutz beschäftigt, muss die Antwort auch Elektro-Mobilität sein.’ Im niederösterreichischen Landesdienst sind derzeit rund 55 E-Autos in Betrieb. Diese Anzahl will man erhöhen. Darum wurde die Aktion für mehr E-Autos im Landesdienst gestartet. Das Land will durch eine gemeinsame Beschaffungsaktion mit Gemeinden und nahestehenden Institutionen mehr als 100 Elektro-Autos anschaffen. Dadurch könne man ‘Geld sparen und gleichzeitig einen entscheidenden Beitrag für die Umwelt leisten’, wie die Landeshauptfrau betonte. Gemeinden und nahestehenden Institutionen sind nun dazu eingeladen, sich an der Ausschreibung zu beteiligen: ‘Wir gehen von einem Einsparungspotenzial von einer Million Euro aus.’ Dieses ergebe sich durch billigere Preise und eine günstigere Wartung. Bis 2020 wolle man an die 20 Prozent des Landes-Fuhrparks auf Elektro-Mobilität umstellen, gab die Landeshauptfrau als Ziel vor.



‘Niederösterreich liegt im Bundesländer-Vergleich an der Spitze’, bilanzierte LH-Stellvertreter Pernkopf die bisherigen Maßnahmen des Landes in Sachen Elektro-Mobilität. Er verwies u. a. auf die Elektro-Mobilitätstage, in Melk und in den einzelnen Vierteln oder den blau-gelben Bonus von 1.000 Euro bei der Anschaffung von Elektro-Autos zuzüglich zur Bundesförderung.



Mit Elektro-Autos sei es möglich, ‘Geld zu sparen und auch etwas Gutes für den Klimaschutz zu tun’, zeigte sich LH-Stellvertreter Pernkopf überzeugt. Im Sinne einer Gesamtstrategie betonte er auch: ‘Elektro-Mobilität macht nur dann Sinn, wenn man, so wie wir in Niederösterreich, 104 Prozent des gesamten Strombedarfs aus erneuerbarer Energie erzeugt.’





