Sauberes Ökoinvestment im Weinviertel 31.10.2017 Die Anleihe der ÖKOENERGIE WP Großengersdorf GmbH ist zur Zeichnung aufgelegt: 3 Prozent Verzinsung p.a. zuzüglich ertragsabhängigem Zinszuschlag von bis zu 2 Prozent p.a. winken Anlegern aus Österreich.





Obersdorf - Die ÖKOENERGIE Gruppe ist weiter auf Wachstumskurs: Mit dem jüngsten Projekt, dem Windpark Großengersdorf II, erweitert die Gruppe ihr Anlagenvolumen auf 98 Windkraftanlagen. Sauberen Strom für die Region erzeugen und damit nachhaltig zur Reduktion von C02 Emissionen beizutragen, ist das Ziel des laufenden Ausbaus der Windenergie im Weinviertel. Mit der aktuellen Erweiterung steigert die ÖKOENERGIE die Produktionskapazität der von ihr betriebenen Anlagen auf rund 207 Megawatt und 380 GWh.

‘Windenergie ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Wir sind stolz darauf, dass 100 Prozent des Strombedarfs in NÖ durch erneuerbare Energie abgedeckt werden. Die ÖKOENERGIE ist ein innovatives regionales Unternehmen, das hier einen wichtigen Beitrag leistet und eine ganze Reihe von ,Green Jobs' geschaffen hat. Mir ist auch besonders wichtig, dass neue Windräder im Einklang mit der Bevölkerung entstehen. Dies ist bei diesem Projekt der Fall und noch mehr: Man hat auch die Möglichkeit sich an dem Projekt zu beteiligen und an der Wertschöpfung zu partizipieren’, sagt Landtagsabgeordneter Kurt Hackl.



Zur Finanzierung der neuen Windräder begibt die ÖKOENERGIE WP Großengersdorf GmbH eine qualifiziert nachrangige Orderschuldverschreibung, die Bürgerinnen und Bürgern ein ökologisches Investment in klimafreundlichen Windstrom ermöglicht. ‘Schon in der Anfangszeit der ÖKOENERGIE haben wir Interessierte in den Prozess der Energiewende miteinbezogen. Jetzt laden wir alle ein, in unser neues Windparkprojekt und damit in Windkraft, als einen wichtigen Energieträger der Zukunft, zu investieren’, so Richard Kalcik, Geschäftsführer der ÖKOENERGIE WP Großengersdorf GmbH.



Nachhaltig veranlagen in Windenergie



