© oekonews Holler / Elektroauto beim Laden Kostenloser topprodukte.at Ratgeber: Einfach die richtige Ladestation für das E-Auto finden 31.10.2017 E-Autos können an der Steckdose geladen werden. Doch wenn es rasch gehen soll, ist eine Ladestation für zu Hause ideal.





Aber Vorsicht: Durch die höhere Leistung können auch höhere Kosten anfallen. Die Auswahl an Ladestationen ist groß. Wie findet man das richtige Modell für die eigene Garage? Die Österreichische Energieagentur hat im Rahmen des klimaaktiv-Programms topprodukte.at einen kostenlosen Ratgeber erstellt, der erstmals einen Detailüberblick über in Österreich erhältliche Ladestationen für den Privathaushalt gibt.



E-Mobilität ist das Thema der Stunde. Auf den heimischen Straßen sind bereits 15.000 reine Elektroautos und Plug-in-Hybride unterwegs. 2017 wurden alleine bis Ende Juli 3.175 reine Elektroautos neu zugelassen, das sind um 42,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 1,78 Prozent aller neu zugelassenen Pkw sind bereits E-Autos[1]. Gemeinsam mit den Niederlanden ist das der Spitzenwert in der Europäischen Union.



Für Besitzerinnen und Besitzer von E-Autos stellt sich die Frage, wie sie ihr Fahrzeug am besten laden. Die Ladeleistung über eine Schuko-Steckdose mit 2,3 kW ist nämlich begrenzt. Dennoch kann das Laden mit dem mitgelieferten Ladekabel an der Haushaltssteckdose ein Option sein, denn der Akku muss nicht immer voll geladen sein: Immerhin sind 94% aller Autofahrten in Österreich kürzer als 50 Kilometer[2], das entspricht bei moderater Fahrweise einer Ladezeit von etwa fünf Stunden. Darüber hinaus kann natürlich auch in der Nacht geladen werden, wenn das Auto oft nicht genutzt wird.



Wer es eilig hat oder sein Auto häufig flexibel nutzt, sollte auf eine festinstallierte Ladestation setzen. Denn damit sind schnellere Ladezeiten möglich. Diese Modelle mit einer Leistung über 3,6 kW benötigen einen dafür ausgelegten Stromkreis und die Bewilligung durch den Netzbetreiber, der die elektrische Leistung zur Verfügung stellen muss. Doch Vorsicht: Hier ist es ratsam vorab mit dem Energieversorgungsunternehmen bzw. Netzbetreiber Kontakt aufzunehmen, da sich dadurch die Anschlussleistung erhöht und es zu Nachverrechnungen kommen kann.



Die Auswahl an Ladestationen für Privatkundinnen und -kunden ist vielfältig. Grundsätzlich gilt: Die Ladestation muss für den vom Elektroauto vorgegebenen Steckertyp, die vom Elektroauto vorgegebene maximale Ladeleistung und die maximal vorhandene elektrische Leistung, die zu Hause zur Verfügung steht, ausgelegt sein. Um die Suche nach der richtigen Ladestation zu erleichtern, hat die Österreichische Energieagentur im Rahmen des klimaaktiv-Programms einen Ratgeber dazu erstellt.



toppprodukte.at Ratgeber



Auf topprodukte.at findet sich der erste Ratgeber, der einen Detailüberblick über in Österreich erhältliche Ladestationen für den Privathaushalt gibt. Dieses kostenlose Service bietet die Möglichkeit Kriterien wie Leistung, Preis, Lieferant, Steckertyp etc. in interaktiven Tabellen aufzulisten.



einen Ratgeber



Verwandte Artikel:



Artikel Online geschalten von: / holler /