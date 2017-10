© SZW Trend-Messe: Solarzelle Waldviertel präsentiert neue Photovoltaik- und Speichertechnologien 27.10.2017 Waidhofen an der Thaya, am 28. und 29. Oktober von 9-18 Uhr





Der PV-Spezialist aus dem Waldviertel möchte Ihnen auch heuer wieder an beiden Messetagen neben fundierter Information auch einen Überblick über die neuesten Entwicklungen am Solarstromsektor bieten und sie über die neue Förderung 2018 für Solarstromspeicher informieren. "Primär möchten wir sie in die Welt der Photovoltaik einladen und sie so richtig neugierig auf die Königsklasse der Energiegewinnung machen," so der Geschäftsführer der Firma Solarzelle Waldviertel, Robert Willfurth



Die Photovoltaik ist die denkbar einfachste und effizienteste Form um Strom zu gewinnen. Ein paar ‘Glasplatten’ aufs Dach und es fließt Strom - völlig geräuschlos, emissions- und geruchfrei, komplett ohne bewegliche Teile wird die Energie der Sonne für uns nutzbar gemacht. Und das schönste daran: Sonnenenergie ist kostenlos!



Auf der Bank bringt Ihr Geld jetzt garnichts. Bevor Sie Ihrem Erspartem dabei zu sehen, wie es immer weniger wert wird: Investieren Sie jetzt in die Energiezukunft! Ausgereifte Technik und industrielle Fertigung von Solarzellen machen die Königsklasse der Energiegewinnung für Privathaushalte so interessant, wie noch nie. Darüber hinaus sorgen staatliche Förderungen für überschaubare Anschaffungskosten und eine kurze Amortisationszeit.



Überzeugen Sie sich selbst davon im Rahmen eines Besuches am Messestand oder bei einem Beratungsgespräch.



Gewinnspiel - Was schätzen Sie, wie viele Meter PV-Montageprofil haben wir heuer bereits verbaut?



Artikel Online geschalten von: / willfurth /