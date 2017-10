© umweltberatung Jetzt Vitamine unterwegs pflücken 27.10.2017 "die umweltberatung" motiviert in der Broschüre „Wilde Sachen zum Selbermachen“ zum Sammeln und Naschen von Wildobst





Wien - Sie leuchten in der Natur: Süße Gojibeeren, saure Berberitzen und Sanddorn sind jetzt zu pflücken. Vom Strauch genascht versorgen Sie uns mit Vitaminen, eingekocht oder getrocknet versüßen sie uns den Winter. In der Broschüre ‘Wilde Sachen zum Selbermachen’ hilft "die umweltberatung" mit einem Wildpflanzenposter und zahlreichen Rezepten beim Sammeln, Kochen und Haltbarmachen von Wildkräutern und Wildfrüchten. Viele Rezepte gibt´s auch auf www.umweltberatung.at/rezepte.



Wer jetzt mit offenen Augen in der Natur unterwegs ist, findet viele Sträucher mit vitaminreichen Früchten. ‘Das Superfood - Gojibeeren, Berberitzen und Sanddorn - wächst auf Feldwegen und im Wald, ist für alle kostenlos zu haben und schneidet gegenüber weit transportiertem Superfood aus dem Supermarkt ökologisch spitzenmäßig ab. Lassen Sie weitgereiste Cranberries aus Canada oder Gojibeeren aus China links liegen und naschen Sie frisch vom Strauch, denn da liefern die Früchte die meisten Vitamine’, empfiehlt Mag.a Michaela Knieli, Ernährungsexpertin von "die umweltberatung". Die Sträucher sind einfach zu erkennen, wer Hilfe braucht, ist mit einem guten Pflanzenführer auf der sicheren Seite.



Vitamine auf Vorrat



Berberitzen eignen sich für würzige Reisgerichte, Sanddorn spendet als Saft Vitamine fürs Immunsystem und Gojibeeren schmecken getrocknet im Müsli. ‘Wer einen Garten hat, kann Wildobststräucher setzen, bringt damit Futter für Vögel und Nützlinge in den Garten und versorgt sich selbst mit Superfood’, erklärt Michaela Knieli.



Weitere Informationen



Die Broschüre Wilde Sachen zum Selbermachen macht mit dem Wildpflanzenposter und vielen Rezepten Lust aufs Sammeln, Kochen und Haltbarmachen von Kräutern und Wildobst. Sie umfasst 56 Seiten im A5-Format und ist um € 4,50 plus € 3,- Versandkosten bei "die umweltberatung" erhältlich.



Die Broschüre Kräuter in Garten und Küche gibt Tipps zum Kräuteranbau, enthält viele Rezeptideen und ein Kräuterlexikon. Sie umfasst 80 Seiten im A5-Format und ist um € 4,- plus € 3,- Versandkosten bei "die umweltberatung" zu bestellen. Information und Bestellung bei "die umweltberatung", Tel. 01 803 32 32.



Viele Rezepte mit Wildobst, Wildkräutern und Wildgemüse auf



www.umweltberatung.at/rezepte.



"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22.



