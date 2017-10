© AKBÖ Handel mit Biomethan: bmp greengas nutzt Bio Energy Analytics Tool 26.10.2017 Enterprise-Reporting ohne ERP-System gemäß EEG !





Deutschlands größter Biomethanhändler bmp greengas handelt jährlich über zwei TWh Biomethan. Der Handel mit Biomethan weist gegenüber dem klassischen, fossilen Erdgashandel einige Besonderheiten auf: Für den Herkunftsnachweis gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist die bloße Abrechnung des Biomethanlieferanten nicht ausreichend. Für die unterschiedlichen Vergütungsstufen ist jeweils das passende Testat eines Umweltgutachters erforderlich. Daraus ergibt sich im Handel mit Biomethan eine Produktvielfalt, die es im klassischen Erdgashandel nicht gibt. Diese verschiedenen Biogas-Qualitäten werden gemäß EEG mit unterschiedlich hohen Vergütungssätzen gefördert. Blockheizkraftwerke, die zur Verstromung Biomethan aus nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo-Biomethan) einsetzen, bekommen beispielsweise für jede erzeugte Kilowattstunde mehr Vergütung als ein ansonsten identisches Blockkraftheizwerk (BHKW), das bei der Verstromung Biomethan aus biogenen Reststoffen einsetzt. Im Bilanzkreis lassen sich die einzelnen Qualitäten allerdings nicht unterscheiden, eine Kilowattstunde ‘NawaRo-Biomethan’ und eine Kilowattstunde ‘Reststoff-Biomethan’ erscheinen einfach als zwei Kilowattstunden Biomethan. Besonderheiten gegenüber dem Erdgashandel sind beispielsweise ein Flexibilitätsrahmen oder die Bilanzkreisperiode von einem Jahr statt einem Tag.



Aufgrund dieser Besonderheiten lassen sich bestehende IT-Lösungen für den Gashandel im Biomethanhandel nur sehr eingeschränkt einsetzen. Diese Erfahrung machte auch bmp greengas, wie Andreas Klopp, Leiter IT & Prozesse bei der bmp greengas GmbH, erläutert: ‘Was uns fehlte, war eine verzahnte IT-Struktur, mit der wir unser komplettes Geschäft abbilden können. Allein für die Erbringung des Herkunftsnachweises haben wir ein eigenes mehrstufiges Verfahren entwickelt, das den Weg von der Erzeugung bis zur Nutzung des Biogases abbildet. Hinzu kommen das Bilanzkreismanagement, die Prognosesicht und die Umsatzerwartung. Daten zu diesen drei Themen bilden den Masterhandel, die Daten bilden wir in einer Datenbank ab. Zudem müssen Marktdaten aus Energiedatenmanagement-Systemen (EDM) sowie Zahlen aus der Finanzbuchhaltung (FiBu) abgebildet werden.’ Zunächst wurde versucht, eine ERP-Lösung aus dem Erdgashandel einzuführen, die sich jedoch nicht als flexibel genug erwies. Auf die ‘rettende Idee’ kam Klopp dank seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Business Intelligence: ‘Wenn es kein ERP-System als solches gibt, dann müssen wir die bestehenden Ist-Systeme so intelligent miteinander verbinden, dass sie wie ein ERP-System funktionieren.’



Systemübergreifende Datenkonsolidierung sowie Analysen und Reporting? Die Lösung war Energiedaten-Management mit Qlik Sense.



Qlik Sense und Qlik NPrinting ermöglichen jetzt ein Enterprise-Reporting ohne ERP-System. Nach nur sechs Wochen war das Bio Energy Analytics Tool BEAT – so lautet der Name des auf Qlik Sense basierten Analyse- und Reportinglösung von bmp greengas – bereit zum Einsatz.



BEAT wird in zahlreichen Bereichen genutzt – etwa im Vertrieb, im Portfoliomanagement beziehungsweise dem Einkauf, im Bilanzkreismanagement, der Finanzbuchhaltung und Abrechnung sowie im Handelscontrolling. Bereit stehen Analyseapplikationen unter anderem für Biomethan-Mengen (Ein- und Verkauf), Qualitäten, Umsätze und Kosten sowie Bilanzkreise (Allokation, Ein- und Ausspeisung, Mindermengenabgleich, Flexibilitätsrahmen etc.). Über die Berichterstellungsplattform Qlik NPrinting werden die Mitarbeiter automatisiert mit verschiedenen Berichten versorgt.



‘Gelohnt’ hat sich Qlik Sense für bmp greengas übrigens von Anfang an, berichtet Klopp: ‘Wir haben mit Qlik Sense einen Buchungsfehler entdeckt. Die daraus resultierende Lagerkorrektur hat uns bares Geld gebracht – und zwar so viel, dass sich die Initialkosten für Qlik Sense damit mehr als decken ließen.’



