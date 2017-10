© Österreichische Energieagentur- lfa/ Effizienz zahlt sich aus topprodukte.at Test: Preisgünstige LEDs mit guten Ergebnissen 19.10.2017 Getestet wurden Lampenhelligkeit, Lichtfarbe, Farbwiedergabe und Energieeffizienz - Kostenlose, interaktive Tabelle auf topprodukte.at mit allen Details





LED-Lampen sind aus der Haushaltsbeleuchtung nicht mehr wegzudenken. Ob in Küche, Bad, Wohnraum oder für die Außenbeleuchtung - für die meisten Anwendungsbereiche gibt es mittlerweile passende LED-Lösungen. "In letzter Zeit sind die Preise für LED-Lampen deutlich gesunken. Im aktuellen Test von topprodukte.at haben wir untersucht, ob das Auswirkungen auf die Produkt­qualität hat", erklärt topprodukte.at-Experte Christof Horvath. [topprodukte.at] (http://www.topprodukte.at).



Elf LED-Lampen für den Haushaltsbereich Die Österreichische Energieagentur hat im Rahmen des klimaaktiv-Programms topprodukte.at elf Lampenmodelle im unteren Preissegment (4 - 7 Euro) getestet. Untersucht wurden Produkte der Marken Lightway, Esto, ISY, Eglo, Voltolux und Obi Led mit den Fassungen E27 (Birnen), E14 (Kerzen) und GU10 (Spots). Die Helligkeit (Lichtstrom) der LEDs lag zwischen 235 und 810 Lumen, das entspricht Glühbirnen mit einer Leistung von rund 30 Watt bis 60 Watt. "Überprüft wurden die Helligkeit, Lichtfarbe bzw. Farb­temperatur, Farbwiedergabe und Energieeffizienz der Produkte", erläutert Horvath. "Das Fazit: Insbe­sondere bei LEDs in Birnen- oder Kerzen-Format werden heute auch im Billigsegment gute Produkte angeboten. Bei den getesteten Spotlampen vielen die Ergebnisse schwächer aus." Die Wahl des geeigneten Produkts hänge dem Experten zu Folge hauptsächlich vom jeweiligen Einsatzzweck ab. "Von den getesteten Produkten können grundsätzlich all jene empfohlen werden, die nicht deutlich weniger Licht geben als vom Hersteller deklariert.



Gesamte Presseinfo und Testergebnisse Hier finden Sie den gesamten Pressetext mit allen Informationen zu Helligkeit, Lichtfarbe bzw. Farb­temperatur, Farbwiedergabe und Energieeffizienz. Die Ergebnisse des Tests sind auf [topprodukte.at] (http://www.topprodukte.at/de/News-Detail/topprodukte_at-testet-11-LE D-Lampen.html) zu finden. Mit einem Klick auf die kleinen Pfeile in der [Tabelle] (http://www.topprodukte.at/de/Products-Lists/topproductscat1/1/toppro ductscat2/609/topproductscat3/620/topprodukte_sort_listing/x/topprodu kte_sort_direction/x/topprodukte_how_many_ds/1.html) können die LEDs nach unterschiedlichen Kriterien wie Preis, Energieeffizienz, Leistung, Lichtausbeute etc. gereiht werden, auch eine Gesamtbewertung nach dem Schulnotensystem steht zur Verfügung.



