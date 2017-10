Energy Watch Group schließt sich internationalem NGO-Netzwerk für Klimaschutz an 19.10.2017

Die Energy Watch Group (EWG) ist nun Mitglied des Climate Action Network (CAN), einem internationalen Netzwerk von über 1100 nichtstaatlichen Organisationen, die alle das Ziel eint, Klima- und Energiethemen weiter voranzubringen.

http://energywatchgroup.org/energy-watch-group-joins-worldwide-network-climate-ngos/



Das Climate Action Network EUROPE (CAN) ist Europas größter Zusammenschluss von NGOs, die sich für Klima- und Energiethemen einsetzen. Mit über 130 Mitgliedsorganisationen in über 30 europäischen Ländern repräsentiert das europäische Netzwerk über 44 Millionen Bürger. So leistet das Netzwerk einen beachtlichen Beitrag dazu, Politiker zu einem wirksamen Klimaschutz zu drängen und nachhaltige Klima- und Energiepolitik in Europa zu fördern.



Die Mitgliedschaft der EWG wurde offiziell am 13. Oktober 2017 im Rahmen der Generalversammlung der Regionalgruppe CAN Europe bestätigt. Dies ist ein sehr schöner Zuspruch für unsere Arbeit. Wir freuen uns über den Austausch und gemeinsame Aktionen für den Klimaschutz und für die Umstellung auf 100% Erneuerbare Energien in Europa und weltweit.



Weitere Informationen über das Netzwerk finden Sie hier:

http://www.climatenetwork.org

http://www.caneurope.org





Berlin, den 19. Oktober 2017

Hans-Josef Fell





