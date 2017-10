© oekonews / Elektroauto beim Laden Tausend neue E-Ladestellen für Wien bis 2020 7.10.2017 Wien errichtet Basis-Ladenetz für E-Autos im öffentlichen Raum - Die Wiener Bevölkerung kann sich am Ausbau über ein Gutscheinmodell beteiligen





Bis Ende 2020 sollen in Wien 1.000 neue E-Ladestellen errichtet werden. Damit entsteht im öffentlichen Raum ein Basis-Ladenetz für Elektroautos. Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Verkehr und Klimaschutz Maria Vassilakou und Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke, präsentierten dazu die erste neuerrichtete Ladesäule in Wien-Alsergrund. Bis Mitte 2018 sollen in jedem Wiener Gemeindebezirk fünf Säulen errichtet werden. Das sind in den nächsten Monaten insgesamt 230 Ladestellen mit jeweils 11 Kilowatt Leistung zum beschleunigten Laden. "Mit 1.000 neuen öffentlich zugänglichen Ladestellen schaffen wir ein flächendeckendes Ladenetz für Wien. In der ersten Phase werden bis Mitte 2018 in jedem Wiener Gemeindebezirk fünf Ladestationen errichtet. Der weitere Ausbau folgt dann sukzessive bis 2020", so Maria Vassilakou. Dazu Ulli Sima: "Die Errichtung der E-Ladestellen in Wien ist neben dem massiven Ausbau der Öffis ein weiterer wichtiger Baustein für umweltfreundliche Mobilität in unserer Stadt. Das System ist offen für alle, die ein Elektrofahrzeug nutzen. Im Rahmen des neuen Beteiligungsmodells von Wien Energie können die Wienerinnen und Wiener den Ausbau unterstützen und direkt profitieren".



Für das stark wachsende Wien ist die Art der Fortbewegung in der Stadt essentiell: "Schon heute legen die Wienerinnen und Wiener 73 Prozent ihrer Wege umweltbewusst mit den Öffis, dem Fahrrad oder zu Fuß zurück. Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur, an der zu 100 Prozent Ökostrom getankt wird, macht den Mobilitätsmix der Wienerinnen und Wiener künftig noch umweltfreundlicher und sichert weiter die Lebensqualität in der Stadt", erklärt Sima. Den Zuschlag für die Errichtung und den Betrieb der neuen Ladestellen hat Wien Energie im Zuge einer Ausschreibung der MA 33 erhalten. Der größte Energieanbieter in Österreich hat eine führende Rolle bei der E-Mobilität. Wien Energie hat bereits heute über 500 Ladestellen im Großraum Wien in Garagen, Park & Ride-Anlagen, bei Supermärkten oder am Flughafen Wien in Betrieb. "Die Stadt Wien hat sich im Rahmen der Smart City Strategie ehrgeizige Zukunftsziele im Bereich Klimaschutz gegeben. Bis 2030 sollen die Pro-Kopf-CO2-Emissionen in Wien drastisch sinken, die Luftqualität sukzessive verbessert werden. Es geht darum, sicherzustellen, dass unsere Kinder auch in Zukunft in Wien gesund aufwachsen können. Der Umstieg auf klimafreundliche und emissionsfreie E-Mobilität hat in diesem Zusammenhang große Bedeutung", so Vassilakou.



Sicher und komfortabel



Bei der Standortauswahl für die neuen Stationen sollen unterschiedliche Kriterien wie die Attraktivität des Standortes (Umsteigemöglichkeit auf Öffis, Einkaufsmöglichkeiten, etc.), Frequenz und Auslastung, Anschlussmöglichkeiten an das Stromnetz und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. Insgesamt wird ein Ladenetz entstehen, das die Nutzung von Elektroautos in ganz Wien bequem, komfortabel und sicher macht.







Die Wiener Elektroladesäulen werden einfach zu bedienen sein, mit Wien Energie-Ladekarte oder App. Dass der Ladevorgang gestartet ist, wird durch eine farbliche Signalisierung angezeigt. Nach Ende des Ladevorganges wird der Nutzer per Handynachricht verständigt, dass der Ladevorgang beendet ist. Spätestens nach drei Stunden muss die Ladestation vom Nutzer wieder frei gegeben werden. Die Abrechnung basiert auf einem Zeit-Leistungsmodell, was heißt, dass die Nutzung der Infrastruktur (Ansteckdauer) und das Laden getrennt verrechnet werden.



Wien Energie hat im Großraum Wien bereits jetzt mehr als 500 öffentlich zugängliche Ladestellen realisiert. Seit April 2017 können AutofahrerInnen, die mit einem Elektroauto unterwegs sind, durch eine Zusammenarbeit mit zehn anderen Energieunternehmen in ganz Österreich mit der Wien Energie-Ladekarte einfach und schnell Strom tanken. Über 1.600 Ladestellen können derzeit österreichweit komfortabel genutzt werden, bis Ende 2017 werden es 2.000 sein.





Technische Eckdaten:



Leistung: 11 Kilowatt pro Ladestelle zum beschleunigten Laden (400 V / 16 A)

Stecker: Typ 2

Ladestellen: 2 Ladestellen je Säule

Ausbauphase 1: 5 Standorte pro Bezirk, insgesamt 115 Standorte bzw. 230 Ladestellen

Bis Ende 2020: 1.000 Ladestellen verteilt über 23 Bezirke

100% Ökostrom







