Umweltdachverband an Politik: Natur- und Klimaschutz außen vor zu lassen ist verantwortungslos! 30.9.2017 Umweltdachverband, Naturschutzbund und Forum Wissenschaft & Umwelt rücken drängende Umweltthemen in den Fokus





"Eines steht fest: Brennende Umweltthemen spielen in diesem Wahlkampf kaum eine Rolle. Wer Regie führen will in Österreich, muss aber auch für Natur und Umwelt als unser aller Lebensgrundlagen Verantwortung übernehmen: für eine Energiewende, die ohne Reduktion des Energieverbrauchs nicht möglich ist, für die dauerhafte Sicherung der Biodiversität, die ein gut gemanagtes Schutzgebietsnetzwerk braucht, und für den Klimaschutz, der ohne wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel nicht funktionieren wird", sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes.



Österreich braucht eine naturverträgliche Klima- & Energiestrategie

Österreich braucht effektive Gesetzgebung für Natur- und Bodenschutz



