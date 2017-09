© Gerd Altmann/pixabay.com Jetzt Heizungscheck durchführen! 30.9.2017 "die umweltberatung" gibt Tipps zur Überprüfung der Heizung





Wer kennt das nicht: es wird kalt, die Heizung wird eingeschaltet, aber leider steigt die Raumtemperatur nicht wie gewünscht. Trotz unzureichender Wärme können bei ineffizienten Heizungen sogar die Heizkosten steigen. Um dem entgegenzuwirken, sollte zu Beginn der Heizsaison das Heizsystem überprüft werden. "die umweltberatung" "informiert, was alles selbst durchgeführt werden kann und wo Profis ans Werk müssen.



"Wenn das Heizsystem schlecht funktioniert, steigt der Energieverbrauch trotz niedrigerer Raumtemperatur. Ein Heizungscheck zum Saisonstart schont also das Geldbörsl genauso wie die Umwelt", erklärt Sabine Vogel, Energieexpertin von "die umweltberatung".



Jährliche Wartung verpflichtend



Ein Heizsystem besteht im Grunde aus drei Komponenten: aus dem Wärmeerzeuger (z.B. Gastherme), dem Verteilsystem (Rohrleitungen) und den Heizkörpern, die die Wärme in den Raum abgeben. Der Heizkessel oder die Therme sollte einmal pro Jahr von einem Installateurbetrieb z. B. vom Reparaturnetzwerk Wien gewartet werden, der das Gerät reinigt und die Funktionen überprüft. MieterInnen sollten ihrer Verpflichtung zu jährlicher Wartung nachkommen, da die Kosten eventueller Reparaturen die VermieterInnen übernehmen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung können VermieterInnen die Reparaturkosten auf die MieterInnen abwälzen.



Ist mit dem Heizgerät alles in Ordnung, kann der restliche Check selbst erledigt werden. Wichtig für den Check ist, dass das Gerät auf Winterbetrieb gestellt ist und alle Heizkörper voll aufgedreht sind.



Passt der Druck?



Es gibt "Kombithermen", die Heizungswärme und Warmwasser erzeugen. Im Sommer wird das Gerät auf Sommerbetrieb, also ausschließliche Warmwasserbereitung umgestellt. Da kann es passieren, dass der Systemdruck sinkt. Die Druckanzeige liegt unterhalb des grünen Bereiches. Um den Druck wieder zu erhöhen, braucht man einfach nur etwas Wasser in den Kreislauf nachfüllen. Dafür gibt es ein spezielles Ventil im Gerät. Ist der Druck zu hoch, liegt die Druckanzeige oberhalb des grünen Bereiches. Es muss etwas Wasser aus dem System abgelassen werden. Das geht am einfachsten direkt am Heizkörperentlüftungsventil. Dazu das Ventil solange offen lassen, bis die Druckanzeige wieder im grünen Bereich ist. Wichtig: vor dem Öffnen einen Becher für das abgelassene Wasser unter das Entlüftungsventil halten.



Funktioniert das Raumthermostat?



Im Normalfall wird die Therme über das Raumthermostat gesteuert. Damit wird die Grundtemperatur für die Wohnung gewählt. Die Temperatur sollte 21 - 22°C betragen. Bei der Überprüfung des Raumthermostats muss mitunter eine höhere Temperatur gewählt werden, wenn die Raumtemperatur zum Sommerende noch wärmer ist als 22 Grad. Die Therme sollte sich einschalten, wenn auf eine höhere Temperatur als die momentane Raumtemperatur eingestellt wird. Sind die Regelungsventile am Heizkörper in Ordnung?



Mit den Regelungsventilen am Heizkörper lässt sich die Raumtemperatur dosieren. In Schlafzimmer, Küche oder Vorraum kann es ruhig kühler sein als im Wohnzimmer. Sobald das Ventil vollständig geöffnet ist, wird der Heizkörper langsam warm. Ist das nicht der Fall, kann es sein, dass das Ventil feststeckt. Oft lässt es sich durch vorsichtiges Klopfen mit einem Hammer lösen. Ist das Ventil defekt, muss es ausgetauscht werden. Besonders vorteilhaft sind sogenannte Thermostatventile. Diese regulieren den Heizkörper direkt über die erreichte Raumtemperatur (z.B. Stufe 2-3 ergibt 18 bis 21°C). FernwärmekundInnen melden defekte Ventile bei der Servicestelle der Fernwärme Wien.



Ist Luft im Heizkörper?



Gluckert und gurgelt es im Heizkörper oder wird die Heizkörperfläche nicht gleichmäßig warm? Dann ist Luft im Heizkörper und verhindert die maximale Wärmeabgabe. Gegenüber vom Regelungsventil befindet sich das Entlüftungsventil. Mit dem passenden Vierkantschlüssel oder Schraubendreher das Ventil solange geöffnet lassen, bis die ganze Luft draußen ist. Das Ventil sofort schließen, sobald ein gleichmäßiger Wasserstrahl herauskommt. Wichtig: vor dem Öffnen schon einen Becher für das Wasser in der Hand halten. Anschließend noch einmal den Systemdruck an der Therme prüfen.







Am Heizkörper sammelt sich in den Zwischenräumen Staub an. Dieser Staub verteilt sich durch die aufsteigende Wärme im Raum und verschlechtert die Luftqualität. Mit speziellen Staubwedeln für Heizkörperzwischenräume und Staubsauger lässt sich der Staub gut entfernen.



Information



Eine Fotoanleitung zum Entlüften von Heizkörpern bietet "die umweltberatung" auf www.umweltberatung.at/diy bei den Anleitungen zum Heimwerken.



Im Infoblatt "Richtig heizen" informiert "die umweltberatung", wie die Heizkosten bei hohem Komfort möglichst niedrig gehalten werden. Das Infoblatt gibt es kostenlos herunterzuladen - auf www.umweltberatung.at/spartipps-mehrsprachig in deutscher, bosnisch-kroatischer, serbischer und türkischer Sprache.



Beratung zum effizienten Heizen bei "die umweltberatung" unter Tel. 01 803 32 32.



"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.



