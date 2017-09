© oekonews Eltern wählen für ihre Kinder 22.9.2017 Wissenschaftler, Unternehmer und Künstler sind sich einig: Sicherheit und Wohlstand in Deutschland können nur gesichert werden, wenn wir in Sachen nachhaltiges Wirtschaften echte Führung übernehmen





Berlin - Die Konkurrenz schläft nicht: 250 Millionen Chinesen fahren heute schon 100% elektrisch. Die Zeit für eine zukunftsgewandte Politik ist mehr als reif. Die notwendigen Schritte zur Veränderung liegen auf der Hand. Wir fordern die kommende Bundesregierung auf, den Worten Taten folgen zu lassen.



Die neue Bundesregierung muss in den kommenden vier Jahren die folgenden Projekte für unsere Wirtschaft und Umwelt entschieden vorantreiben:



- Deutschland hinkt bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens

hinterher. Dieses muss aus wirtschaftlichen und moralischen Gründen

umgesetzt werden. Klimaschutz ist lebenswichtig für unsere Kinder,

reduziert Armut und Fluchtgründe.



- Wirtschaft und Umweltschutz sind keine Gegensätze.

Ressourceneffizienz, erneuerbare Energien, saubere Mobilität und

artgerechte Tierhaltung rechnen sich in einem fairen Wettbewerb.

- Abgase haben ihren Preis und der muss von den Verursachern bezahlt

werden. Dazu gehören Gesundheitskosten durch Allergien, Asthma,

Krebs sowie weltweite Klimakosten. Eine CO2-Steuer muss erhoben und

dafür andere Steuern gesenkt werden.



- Energie-, Mobilitäts-, Agrar- und Finanzwende bieten Wachstum und

sichere Arbeitsplätze in Deutschland, gesundes Essen für uns und

unsere Kinder und Rückkehrperspektiven für Geflüchtete.





Eltern wählen für ihre Knder. Denken Sie an die Kinder von Morgen. Übernehmen Sie jetzt Verantwortung. Zukunft ist wählbar. Wahlaufruf zur Bundestagswahl am 24.09.2017



Moritz Andresen, Gründer und Geschäftsführer, DigitalCentury Berlin

Rainer Baake, Staatssekretär

Elias Barrasch, Geschäftsführer, Education Innovation LAB

Stefan Baumann & Europa Bendig, Gründer und Geschäftsführer, STURM

und DRANG GmbH

Prof. Dr. Christian Berg, Hochschullehrer, Anlageausschuss GLS Bank

Hubertus Bessau, Mitgründer und Geschäftsführer, mymuesli

Irina von Bismarck, Kaemingk GmbH, von Bismarck'sche

Schlossverwaltung

Sebastian Blomberg, Schauspieler

Dr. Peter von Blomberg, vormals Chef der Allianz-Gesellschaften in

Nordrhein-Westfalen

Michael Choi, Rechtsanwalt

Dr. Antje von Dewitz, Geschäftsführung, VAUDE Sport GmbH & Co. KG

Alexander Diehl, Gründer und Investor

Caspar von Hauenschild, Aufsichtsrat Oekom Research AG, St. Gobain

Isover G+H AG

Dr.-Ing. Claas Helmke, Technologie-Investor, Wermuth Asset Management GmbH

Ubbo de Witt, Geschäftsführer, Projekt GmbH

Andrea Fischer, Bundesministerin für Gesundheit a.D.

Amelie Fried, Schriftstellerin

Patrick Horend, Principal, Global Special Situations for the Abu Dhabi Investment Council

Hannes Jaenicke, Schauspieler

Dr. Thorsten Jelinek, Geschäftsführer Polyterra Innovation, Direktor Taihe Institut

Prof. (em.) Dr.-Ing. Michael F. Jischa, Ehrenpräsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome

Gabriele C. Klug, Stadtkämmerin der Stadt Köln, Mitglied des Finanzausschusses des Deutschen Städtetags

Dr. Maritta Koch-Weser, President, Earth3000 gGmbH

Heike Kröger, Geschäftsführerin, Projekt Ökovest GmbH

Frieder Krups, Social Entrepreneur

Dr. Joachim Kuhn, CEO und Gründer, va-Q-tec AG

Dipl.-Ing. Johannes Lackmann, WestfalenWIND Strom GmbH

Stephan Lämmermann, Gründer

Dr. Marie-Luise Meinhold, Vorstand und Gründerin, ver.de (http://ver.de/) für

nachhaltige Entwicklung e.G.

Anja Mikus, CEO, Fonds für kerntechnische Entsorgung

Uwe Möller, ehemaliger Generalsekretär des Club of Rome

Prof. Dr. Mojib Latif, Meteorologe und Klimaforscher

Dr. Ophelia Nick, Tierärztin und Unternehmerin

Udo Paschedag, Rechtsanwalt

Udo Philipp, Private Equity Investor, Aufsichtsratsmitglied Triodos Bank

Dr. Hans-Friedrich von Ploetz, Aufsichtsrat Baltic International Bank, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und Botschafter a.D.

Stephanie Prestel, Prestel & Partner Ltd. und Erzieherin

Peter Probst, Autor

Jacob Radloff, Verleger Oekom Verlag

Margret Rasfeld, Mit-Gründerin, Initiative Schule im Aufbruch, Global Goals Curriculum 2030 e.V.

Dr. Knud Rehfeldt & Dr. Gerhard Gerdes, Geschäftsführer, DeutscheWindguard GmbH

Alfred Ritter, Unternehmer

Dr.-Ing. Michael Ritzau, Geschäftsführer, Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH

Hans Rusinek, Innovationsberater STURMundDRANG, Mitglied im thinktank30 des Club of Rome

Prof. Josef Sayer, ehem. Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Misereor

Christine Scheel, MdB a.D., Aufsichtsrätin Naturstrom AG und Capital Stage AG, Senatorin Europäisches Wirtschaftsforum e.V.

Heidi Schiller, Vorständin KAITO Energie AG

Torsten Schreiber, Gründer und CEO, Africa Greentec

Klaus Schulze-Langenhorst, Geschäftsführer, SL Naturenergie

Daniel Taras, Volkswirt und internationaler Politikberater für Nachhaltigkeitsfragen

Valentin Thurn, Filmemacher, Buchautor

Dr. med. vet. Ralf Unna, Vizepräsident Landestierschutzverband NRW

Isabel Vitz, Unternehmerin

Volker Weber, Vorsitzender des Vorstands, FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

Dieter Wermuth, Ph.D.

Jochen Wermuth, Unternehmer und Impact Investor

Nanny Wermuth, Professorin der Statistik

Jochen Werz, Geschäftsführer, Werzalit Vertriebs GmbH

Rafaela Wilde, Rechtsanwältin, WBS Köln

Michael Will, Vermögensverwalter

Jan Wilmking, Geschäftsführer

Philipp von der Wippel, Gründer, ProjectTogether



www.Eltern-waehlen-fuer-ihre-Kinder.de





