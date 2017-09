© Gerd Altmann /pixabay.com Lebensqualität-Umfrage in der LEADER Region Wein­viertel Ost: Menschen zufriedener als Österreich-Durchschnitt 20.9.2017 Die LEADER Region Weinviertel Ost präsentiert die Ergebnisse einer großen Bürger­umfrage über die Lebensqualität in der Region als Entscheidungsgrundlage für die Verwendung von rund 3 Mio. Euro EU-Fördergelder in der Region.





Wolkersdorf - Die Befragung wurde vom 6. Juni bis 12. September 2017 in der LEADER Region Weinviertel Ost in den 58 Mitgliedsgemeinden aus den Bezirken Mistelbach, Gänsern­dorf und Korneuburg durchgeführt. Die Interessantesten Umfrage-Ergebnisse sind: Die Zufriedenheit der Menschen in der Region Weinviertel Ost liegt mit einem Better Life Index von 7,2 über dem österreichischen Durchschnitt (7.1). Am wichtigsten sind den Weinviert­ler­innen und Weinviertler die Werte ‘Natur’, gefolgt von ‘Ruhe’ und ‘Sozialer Zusammen­halt’. Das Zuge­hö­rigkeitsgefühl der Menschen zu ihrer Gemeinde und Heimat ist hoch und liegt bei über 90 Prozent Zustimmung. Die drei am dringendsten gewünschten Verbesserungen sind: die Nutzung leer­stehen­der Gebäude, verstärkte Ortskern­-Bele­bungen und ein Ausbau der gastronomischen Versorgung.



An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 4.549 Bürgerinnen und Bürger per Online-Umfrage oder über einen gedruckten Fragebogen mit einer nahezu Gleichverteilung in allen Altersklassen. Die Teilnehmer formulierten in der anonymi­sier­ten Erhebung insgesamt rund 25.000 konkrete Rück­meldungen und Vorschläge zur Verbesserung ihrer Lebensqualität.



Die Umfrage-Ergebnisse dienen der zukünftigen Steuerung von EU-Projektförderungen in der LEADER Region Weinviertel Ost. Zusätzlich erhalten auch alle teilnehmenden Gemeinden die jeweiligen Umfrage-Ergebnisse aus ihrer Gemeinde als wichtige Rückmeldung zur Steuerung künftiger Investitionen und für ihre Projektentwicklungen.



Innovative Befragung zur Verwendung von EU-Fördergelder



‘Wir sind in diesem Projekt neue Wege gegangen und haben die Menschen erstmals sehr genau gefragt, wie sie mit ihrem Leben zu­frieden sind und wo sie Verbesserungsbedarf in ihrer Gemeinde sehen’, erläutert Bürgermeister Kurt Jantschitsch, Obmann der LEADER Region Weinviertel Ost, die Umfrage. ‘Die Sinnhaftigkeit dieses breit angeleg­ten Beteiligungsprozesses wurde mit der Fülle an eingebrachten, konkreten Vorschlägen sehr ein­drucks­voll bestätigt!’ freut sich Jantschitsch.



Die LEADER Region Weinviertel Ost hat mit dieser Umfrage in ihrem 10. Bestandsjahr einen neuen Meilenstein der aktiven Bürgereinbindung für ihre Förderprojekte gesetzt. ‘Jetzt gilt es, das umfangreiche Datenmaterial zum Wohl der Region aktiv zu nutzen’, betont Friedl.



Das Wichtigste im Gemeindeleben: Natur, Ruhe, sozialer Zusammenhalt



Auf die Frage, was den Menschen im Gemeindeleben am wichtigsten sei, sind die Topnennungen mit ‘sehr wichtig’ bzw. ‘wichtig’: Natur 98%, Ruhe 95% und sozialer Zusammenhalt 94%. Den letzten Platz mit nur 36 Prozentpunkten belegt interessanterweise ‘Anonymität’. Die Aussage ‘im Weinviertel kennt jeder jeden’ stimmt offensichtlich – und soll auch so bleiben.



Dazu passt auch, dass 89% gerne in ihrer Gemeinde wohnen, 9% ist es egal und nur 2% wohnen nicht gerne in ihrem Heimatort.



Hohe Zufriedenheit mit deutlichen Verbesserungspotentialen



Bei der Frage, was die Menschen mit dem Weinviertel tatsächlich verbinden, decken sich die Top-Nennungen mit den wichtigsten Bedürfnissen, was die hohe Zufriedenheit erklärt: Ein ‘schöner Wohnort’, die ‘naturnahe Umgebung’ und eine ‘aktive Gemeinschaft (Dorfgemeinschaft, Vereine, Brauchtumspflege etc.)’ sind die häufigsten Zuschreibungen zur eigenen Region. Allerdings zeigen die Schlusslichter in dieser Frage deutlich das Verbesserungspotential auf: ‘Tolle Freizeitangebote’, ‘tolle Kulturange­bote’ oder ‘innovative Unternehmen’ sind für die wenigsten wahrnehmbar. Hier sind Initiativen gefragt.



Wünsche der Bevölkerung



Auf die Frage, welche Bereiche konkret verbessert werden sollten, gaben die Menschen klare Antworten: Die wichtigsten Wünsche sind: die ‘Nutzung leerstehender Gebäude’, eine ‘Belebung des Ortskerns’, eine Verbesserung der ‘gastronomischen Versorgung (Wirtshaus, Restaurant, Heurigen, Kaffeehaus, Eisgeschäft, Pizzeria etc.), eine Verbesserung in der ‘Anbindung an den öffentlichen Verkehr’ sowie Verbesserungen der ‘Freizeitangebote’.



Wünsche, die bereits sehr gut erfüllt sind und die häufigsten ‘Alles bestens!’-Bewertungen erhielten, sind die ‘Qualität von Kinder­betreu­ungs­einrichtungen’, das ‘aktive Erleben von Gemeinschaft’ und das ‘Bildungsangebot (Kindergarten, Volksschule, Neue Mittelschule, Gymnasium, höhere Schule)’. Die höchste Zufrie­den­heit wurde bei den ‘Angeboten für Senioren (Seniorenveranstaltung, Seniorenbetreuung etc.)’ verzeichnet.



Unterstützung der Gemeinden bei Projektenwicklungen



‘Die über 25.000 erhaltenen konkreten Rückmeldungen und Vorschläge zur Verbesserung der Lebens­qualität haben unsere Erwartungen mehr als positiv übertroffen’, freut sich DI Christine Friedl, Projektleiterin und Geschäfts­führerin der LEADER Region Weinviertel Ost über den großen Erfolg. ‘Die gewonnenen Daten geben sowohl uns als Förderstelle wie auch den Gemeinden eine hervor­ra­gende Orientierung in der Entwicklung bedarfsgerechter Projekte’, betont Friedl. ‘Selbstverständlich werden wir die Gemeinden dabei aktiv unterstützen, zielgerichtete Projekte in ihrem Bereich zu entwickeln und umzusetzen’, so Friedl abschließend.





LEBENS.wertes Weinviertel ist eine Initiative der LEADER Region Weinviertel Ost. Sie setzt und fördert Impulse, die zu einer Erhöhung der Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger des östlichen Weinviertels beitragen, und zeigt die Vorzüge für ein lebenswertes Leben im Weinviertel auf. Dazu gehören ansprechende Lebens- und Freizeitbedingungen, eine sozial aufgeschlossene Gesellschaft sowie eine nachhaltig gute Wirtschaftsleistung der Region. Die Initiative strebt eine möglichst breite Einbindung aller in dieser Region lebenden Menschen an.





