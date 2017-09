© Wimmer/ In den letzten Monaten wurde das innovative Gebäude von Kreisel errichtet Kreisel Electric: Offizieller Start für Headquarter und neues High-Tech Forschungs- und Entwicklungszentrum 19.9.2017 Kreisel Electric forciert internationalen Wachstumskurs - Patrick Knapp-Schwarzenegger steigt mit strategischen Partnern bei Kreisel Electric ein





Rainbach im Mühlkreis - Heute ist es soweit: Kreisel Electric eröffnet sein neues High-Tech Forschungs- und Entwicklungszentrum als Headquarter in Rainbach im Mühlkreis in Oberösterreich. Fast 7.000 m2 hat der neue Standort, inkludiert sind eine Prototypenwerkstatt und eine voll automatisierte Fertigungslinie für Kreisel Electric Batteriespeicher um PKW-, LKW-, Bus-, Boot- oder Flugzeug-Kleinserien sowie Speicherlösungen mit Batterien auszustatten. Die Entwicklung geht weiter, bereits 2018 sollen mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt sein. Kreisel Electric setzt voll auf Wachstum und baut gleichzeitig sein Geschäft im Bereich der E-Mobilität international weiter aus. ‘In Österreich haben wir den Grundstein gelegt. Von hier aus wollen wir nun mit unseren Lösungen die Kunden in aller Welt begeistern’, meint dazu Christian Schlögl, der für die strategische Entwicklung verantwortliche CEO bei Kreisel Electric.



Begeistert von der Technologie ist auch Bundeskanzler Mag. Christian Kern, der vom immensen Potenzial des Unternehmens überzeugt ist: ’Ich bin sehr stolz darauf, dass Kreisel Electric als Technologieführer die Elektrifizierung in Österreich und auch weltweit vorantreibt. Menschlicher Einfallsreichtum ist die Basis für Innovation, Technologie und damit für künftiges Wachstum und Arbeitsplätze. Hier wollen wir Vorreiter sein und Kreisel ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass zweierlei zeigt: erstens, dass man um ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen nicht unbedingt am MIT oder in Harvard gewesen sein muss und zweitens, dass wir in Österreich das Potenzial haben, um an der Spitze mitzuspielen."



In Zukunft wird Kreisel Electric außerdem von dem in Los Angeles ansässigen Unternehmer und Rechtsanwalt Patrick Knapp-Schwarzenegger, Neffe des ehemaligen kalifornischen Gouverneurs Arnold Schwarzenegger, der eine Gruppe strategischer Partner anführt, unterstützt. Die US-Gesellschaft Clean Machine Inc. wird sich an Kreisel Electric beteiligen. Knapp-Schwarzenegger und seine Partner haben ein weltweites Netzwerk in Politik und Wirtschaft, speziell in den USA, und werden mit ihrer Erfahrung eine führende Rolle bei den internationalen Expansion von Kreisel einnehmen. ‘Technologien von Kreisel Electric gehört die Zukunft. Kalifornien hat es bereits vorgemacht: Mit erneuerbaren Technologien kann man Arbeitsplätze und Gewinne schaffen. Und das mit einem positiven Effekt auf die Umwelt. Unser Ziel ist es, Kreisel Electric zu einem globalen Marktführer der eMobility zu machen und ich freue mich auf eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem hervorragenden Kreisel-Electric-Team’, sagt Patrick Knapp-Schwarzenegger.



Brandneues Forschungs- und Entwicklungszentrum zeigt Technologieführerschaft von Kreisel



Die Eröffnung des neuen Gebäudes in der Form des Kreisel Electric Logos ist ein weiterer Quantensprung für Kreisel. der innovative Solution-Provider von Systemlösungen wird, Lizenzen vergeben und Kleinserien selbst fertigen, um die gestiegene Nachfrage weltweit zu bedienen. So will Kreisel Electric die Technologieführerschaft auf internationalem Niveau mit B2B-Kunden aus Europa, USA, Indien und Asien weiter ausbauen und seine Position als globaler Anbieter von Stromspeicherlösungen stärken.



Das neue High-Tech Forschungs- und Entwicklungszentrum produziert seinen Strom natürlich selbst: Eine 90m²-Photovoltaik-Anlage (Leistung: 250 kWp), ein Batteriespeicher mit 1248 kWh Kapazität, ein 17.000 Liter fassender Warmwasserspeicher sowie die Nutzung von Abwärme und Wärmepumpen helfen, die notwendige Energie zur Batteriefertigung zu erzeugen und in das eigene Stromnetz einspeisen zu können. Die Division Kreisel Systems zeichnet für die Planung und Umsetzung des gesamten Gebäudekonzepts verantwortlich.



Alltagstaugliche, sichere, leistungsstarke, effiziente Lösungen



Kreisel Electric steht mit moderner Technologie und großem Ingenieursgeschick für die weltweit leichteste und effizienteste Batterie am Markt mit weniger als 4,1 kg/kWh und einer Energiedichte von 1,95 dm2/kWh. Eine ganz spezielle Ummantelung der Batteriezellen erhöht Reichweite und Lebensdauer. Die Batterie zeichnet sich durch ein spezielles Thermomanagement mithilfe einer zirkulierenden, nicht brennbaren und umweltfreundlichen Flüssigkeit aus und wird mit einem innovativen Laser-Schweißverfahren hergestellt. Dank der maximalen Gesamt-Ladeleistung von bis zu 320 kW ist eine Schnell-Ladung auf ca. 80% der Akkukapazität oder 300 km Reichweite innerhalb von rund 20 Minuten möglich. Im Vergleich zu herkömmlichen Batterie-Lösungen anderer Hersteller lässt sich mit dem Kreisel-System die Reichweite von Automobilen um bis zu 65% erhöhen – und das bei einem im Vergleich zu aktuellen Batterielösungen anderer Hersteller um über 30 Prozent geringeren Gewicht sowie Herstellungskosten, die aufgrund des vollautomatisierten Kreisel-Electric-Herstellungsverfahrens um ein Vielfaches geringer sind. ‘Damit werden elektrische Fahrzeuge alltagstauglich’,freut sich Markus Kreisel, CEO von Kreisel Electric.



Kreisel Electric hat zahlreiche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren erfolgreich umgerüstet, um die technologische Leistungsfähigkeit seiner Batterien unter Beweis zu stellen: Neben der für Arnold Schwarzenegger elektrifizierten Mercedes G-Klasse hat Kreisel Electric unter anderem den EVEX Porsche 910 mit einem Elektromotor mit 360 KW Leistung und einer Batteriekapazität von 53 kWh ausgestattet. Dieser ermöglicht zusammen mit dem eigens entwickelten automatisierten 2-Gang-Getriebe eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,5s sowie eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 300 km/h.



Speicherlösungen auch für die andere Industrie



Neben der innovativen Fertigungstechnik für elektrische Automobile bietet Kreisel Electric als Solution-Provider komplette Speicherlösungen für viele weitere Anwendungsgebiete und Industrien an. Neben dem Bereich des Transports, der Luft- und Raumfahrt, der Schifffahrt sowie bei Heimspeichern ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in stationären Infrastrukturbereichen wie Gewerbe, Verkehr, Logistik, Energieversorgung sowie Immobilienentwicklung für die Kreisel-Batterietechnologie. Mit Kreisel Systems wird Kreisel ein Ökosystem rund um die Anwendung der Batterie für stationäre Lade-, Energie- und Gebäudesysteme entwickeln. Kreisel Electric konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Technologie und wird deshalb in erster Linie Lizenzen an Partner zur Fertigung für Speicherlösungen vergeben und nur Kleinserien selbst fertigen. ‘Durch Lizenzen wird unser einzigartiges Geschäftsmodell schnell skalierbar. Wir sind darüber hinaus ein Anbieter von Systemlösungen und selbst nicht an der Realisierung von Volumengeschäft interessiert. Die Nachfrage nach großvolumigen E-Automobil-Serien werden wir mit industriellen Partnern bedienen, mit denen wir uns in weit fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Wir sind und werden kein Automobilhersteller, sondern werden die E-Mobilität von morgen gemeinsam mit der Automobilindustrie und ihren Zulieferern gestalten’, sagt Christian Schlögl, CEO von Kreisel Electric.



Besonders interessant für Kreisel Electric ist dabei auch die ganzheitliche Elektrifizierung der Flotten und Fahrzeuge von Gemeinden und Städten, wie beispielsweise die Müllabfuhr, aber auch öffentliche Verkehrsmittel und Taxen. Kreisel Electric steht hierzu bereits in engem Kontakt zu zahlreichen Herstellern und Flottenbetreibern, um Aufgabengebiete zu definieren und kommunale Elektrifizierungskonzepte auszuarbeiten. Damit leistet die Technologie von Kreisel Electric auch langfristig einen Beitrag zu einer verbesserten Umwelt- und Lebensqualität in Gemeinden und Städten.





