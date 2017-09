© Robert Strasser / Die VS Pergkirchen wurde in Salzburg als Klimameilen-Sommersieger 2017 ausgezeichnet. VS Pergkirchen ist Sommersieger der Klimameilen-Kampagne 18.9.2017 ​Bereits zweiter Erfolg bei der österreichweiten Schulwegaktion des Klimabündnis





Wien - 81 Schülerinnen und Schüler aus allen fünf Klassen sammelten eine Woche lang insgesamt 1.490 Klimameilen. Für jeden umweltfreundlichen Schulweg gab es eine Klimameile. Mit dieser beeindruckenden, autofreien Bilanz holte sich die VS Pergkirchen in Oberösterreich den Sommersieg bei der österreichweiten Klimameilen-Kampagne. Damit gelang bei der 15. Auflage der vom Klimabündnis organisierten Schulweg-Kampagne nach 2015 bereits der zweite Erfolg.



‘Die Mobilitätswende schaffen wir dann, wenn die Großen Vorbild sind und die Kleinen Freude an autofreien Schulwegen haben. Pergkirchen ist das beste Beispiel dafür. Die Klimameilen sind ein richtiges Gemeinschaftsprojekt – neben den Kindern machten alle Lehrerinnen und Lehrer sowie viele Eltern mit’, gratulierte der Regionalstellenleiter des Klimabündnis Oberösterreich, Norbert Rainer.



Für Aufsehen sorgten die Kinder bei der Auszeichnungsveranstaltung in der Salzburg AG. Sie trugen das eigens für die Klimameilen erstellte Gedicht und den Schulweg-Rap ‘zu Fuß, zu Fuß, das ist der Hit’ vor. Der Preis für den Sommersieg war ein Besuch im Haus der Natur, die An- und Abreise erfolgte klimafreundlich mit einem ÖBB Postbus.



