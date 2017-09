© Gabriela Nedoma Ein Waschmittel fällt im Herbst vom Baum 18.9.2017 "die umweltberatung" bietet eine Anleitung zum Herstellen von Waschmittel aus Rosskastanien.





Wien - Nun fallen sie von den Bäumen und können gesammelt werden: Die Rosskastanien! Wussten Sie, dass man damit die Wäsche waschen kann? Kostengünstiger und ökologischer kann das Waschen gar nicht sein! Die Anleitung zum Selbermachen von Waschpulver gibt’s im Infoblatt ‘Naturwaschmittel aus Rosskastanien’, das zum kostenlosen Download auf www.umweltberatung.at zur Verfügung steht.



Sammelleidenschaft lässt sich ideal mit ökologischem Waschen kombinieren. Während andere Waschmittel auf Erdöl- oder Palmölbasis hergestellt sind, kommt das selbstgemachte Rosskastanienwaschmittel ganz ohne diese Stoffe aus. ‘Ökologischer geht’s nicht. Rosskastanien haben eine hohe Waschkraft und sind eine günstige und regionale Alternative zu herkömmlichen Waschmitteln’, sagt DIin Margit Lessny, Chemikerin von "die umweltberatung".



Effizient und gleichzeitig sanft zur Haut



Rosskastanien bestehen zu ca. 10 Prozent aus Saponinen, also seifenartigen Substanzen, und sind deshalb sehr ergiebig. ‘Zwei Kilogramm getrocknetes Rosskastanienpulver reichen für rund 100 Waschmaschinenladungen’, berichtet Naturpädagogin Gabriela Nedoma von ihren Erfahrungen. Die Rosskastanie ist außerdem sehr gut hautverträglich und eignet sich daher besonders zum Waschen der Wäsche von Kindern und Menschen mit empfindlicher Haut.



Jetzt einfach Vorrat anlegen



Das Natur-Waschpulver wird im Herbst aus frischen Rosskastanien hergestellt. Das getrocknete Rosskastanienpulver ist lange haltbar und enthält genügend waschaktive Substanzen, sodass es öfters wiederverwendet werden kann. Nach mehrmaliger Verwendung dient es ganz einfach als Blumendünger oder wird über den Biomüll oder am Komposthaufen entsorgt.



So einfach geht’s:



* Rosskastanien sammeln

* falls notwendig die Rosskastanien mit einem Esslöffel Natron pro Liter Wasser waschen und trocknen lassen

* die ganzen Rosskastanien in kleine Stücke schneiden

* pulverisieren in einer robusten Küchenmaschine wie Gewürzmühle, Smoothie-Maker und Multizerkleinerer oder einem Eis-Crusher

* das Pulver entweder sofort verwenden oder auf einer flachen Unterlage (z.B. Backblech, Holzkisten) luftig trocknen und täglich wenden, bis es vollständig getrocknet ist



Wäsche mit Rosskastanien waschen



* 50 Gramm Rosskastanienpulver (ca. 5 Esslöffel) in 1 Liter Wasser einrühren

* 1 Stunde lang stehen lassen (die Lauge kann bei Zimmertemperatur auch einen Tag lang angesetzt bleiben)

* die Lauge durch ein feines Sieb abseihen

* 50 ml Apfelessig zur Lauge geben und ins Waschmittelfach leeren

* abgeseihtes Pulver entweder erneut mit Wasser ansetzen oder trocknen lassen, es kann noch mindestens zwei Mal zum Waschen verwendet werden



Information



Das Infoblatt ‘Naturwaschmittel aus Rosskastanien’ mit genauer Anleitung gibt es zum kostenlosen Download auf www.umweltberatung.at. "die umweltberatung" hat das Infoblatt gemeinsam mit der Naturpädagogin Gabriela Nedoma erarbeitet. Beratung zum ökologischen Waschen und Reinigen bei "die umweltberatung", Tel. 01 803 32 32.



"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22.



