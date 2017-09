© AAE/ Der Startknopf für das Windrad wurde gedrückt 160 Prozent mehr Windkraftleistung in Kärnten 18.9.2017 Zweites Windrad in Kärnten benötigte zur Umsetzung 12 Jahre





Nach 12-järiger Planungszeit konnte wieder ein Windrad in Kärnten errichtet werden. Bei der Eröffnung am Plöckenpass wurde nicht nur die Windenergienutzung sondern auch die Steigerung der Kärntner Windkraftleistung um 160 Prozent gefeiert. Das neue Windrad glänzt sowohl durch saubere Stromproduktion als auch durch seine künstlerische Gestaltung. "Ich gratulierte Wilfried Klauss für seine Hartnäckigkeit, wodurch in Kärnten endlich ein zweites Windrad errichtet werden konnte. Nach wie vor blockieren die Rahmenbedingungen in Kärnten die Windkraftnutzung", bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft und fordert einmal mehr zeitgemäße Regelungen, damit zumindest die bescheidenen Ziele der Kärntner Politik wirklich umgesetzt werden können. Seit 1997 dreht sich ein Windrad in Kärnten. Heuer, 20 Jahre später, wurde mit der Eröffnung des zweiten Windrads die Anlagenzahl in Kärnten verdoppelt und die Windkraftleistung um 0,8 MW gesteigert. In Summe erzeugen die zwei Windräder mit einer Gesamtleistung von 1,3 MW Strom für rund 700 Haushalte. "Mit einem Edelweiß und einem Bild eines österreichischen Kletterers bemalt, passt es hervorragend in die Wanderregion der Kärntner Dolomiten", bemerkt Wilfried Klauss, Geschäftsführer des Familienunternehmens AAE Naturstrom und derzeit einziger Windkraftbetreiber des Bundeslands und ergänzt: "Ich freue mich, dass wir es geschafft haben in Kärnten endlich ein zweites Windrad zu errichten. So sehr ich mich über diesen Erfolg freue, umso enttäuschender ist die Windkraftsituation in Kärnten in Summe. In der selben Zeit in der ich in Kärnten ein einziges Windrad errichten konnte, wurden in anderen Bundesländern 700 Windräder mit einer Leistung von 2.000 MW errichtet und weitere 300 Windräder zusätzlich genehmigt."



50 Windräder im Windmasterplan - die Umsetzung ist unwahrscheinlich

