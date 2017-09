© Kompost und Biogas / Gewinner und Gewinnerinnen bei der Preisverleihung Weltweit größte Kompost-Show in St. Margarethen bei Knittelfeld 17.9.2017 Hubert Seiringer: „Kompost kann durch Kunstdünger niemals ersetzt werden.“





St. Margarethen bei Knittelfeld - Es gibt viele Wege, um auf dem Planeten zu retten, was zu retten ist. Einer davon ist so viel wie möglich an kreislauffähigen Produkten schadstofffrei im Kreislauf zu behalten. ‘Kompost ist ein ungemein wertvoller Bestandteil zur Erhaltung der dauerhaften Fruchtbarkeit unseres Bodens, der durch Kunstdünger niemals ersetzt werden kann’, betont Hubert Seiringer, Obmann des österreichischen Kompost und Biogas Verbandes. In Österreich gibt es 404 Kompostanlagenbetreiber, die jährlich 1,56 Millionen Tonnen biogener Abfälle zu nützlichem Kompost veredeln. Das Kompostieren selbst ist ein spannender Vorgang, der sehr viel Know-how erfordert. Es ist ein Handwerk, das Maschinen, viel Wissen und Fingerspitzengefühl zum Umsetzen, Sieben, Messen und Regeln braucht.



Auf dem alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Praktikertag der Kompostierung wurden in einer beeindruckenden Show die modernsten Maschinen und Techniken präsentiert und die Zukunftstrends vorgestellt. In der weltweit größten Demo-Show der Branche konnten die Besucher die 42 ausgestellten Maschinen aus nächster Nähe im Praxisbetrieb besichtigen. Beinahe die weltweit verfügbare Produktpalette war ausgestellt. Der Organisator des 5. Internationalen Praktikertag für Kompostierung Robert Tulnik wünscht sich ‘Das Kompostieren muss bereits von klein auf in das Bewusstsein der Bevölkerung aufgenommen werden’, und sieht auch Eltern, Lehrer und Erzieher gefordert.



KompOskar für den besten Kompost



