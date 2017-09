© David Mark - pixabay.com / Landschaft Appell an künftige Bundesregierung: Gerichtszugang für NGOs in Umweltverfahren endlich umsetzen! 17.9.2017 Tagung der Aarhus-Vertragsparteien moniert schleppende Umsetzung der Aarhus-Konvention in Österreich





Wien- Legistische Umsetzung von Rechtsschutz und Mitspracherechten für NGOs und sonstige Mitglieder der Öffentlichkeit in Umweltangelegenheiten längst überfällig

Diese Woche fand in Budva, Montenegro, das 6. Aarhus-Vertragsstaatentreffen (kurz: MoP, Meeting of the Parties) statt, wo die Einhaltung der Aarhus-Konvention seitens der Vertragsparteien unter die Lupe genommen wurde. Die schlechte Nachricht: Österreich ist nach wie vor nicht aarhuskonform unterwegs! Noch immer sind zwei Compliance-Fälle wegen mangelhafter Umsetzung der Konvention punkto Beschwerderechte der Öffentlichkeit in Umweltverfahren am Laufen. ‘Österreich hat die Aarhus-Konvention zwar bereits 2005 ratifiziert, die Umsetzung hinkt allerdings seit zwölf Jahren hinterher: Der Öffentlichkeit wird der Zugang zu Gerichten – abgesehen im Wesentlichen von UVP- & Umwelthaftungsverfahren – bis dato verwehrt. Den Handlungsauftrag seitens des MoP hat Österreich bereits seit dem letzten Vertragsstaatentreffen 2014 schwarz auf weiß auf dem Tisch. Dieser wurde nun erneut mit Nachdruck bekräftigt: Beschwerderechte in Umweltangelegenheiten für die Öffentlichkeit, insbesondere Umwelt-NGOs, müssen endlich gesetzlich verankert werden’, sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes.



Österreich muss punkto Aarhus-Konvention Nägel mit Köpfen machen

Verwandte Artikel:



Artikel Online geschalten von: / holler /