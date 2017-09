© Gerd Altmann / Gehen geht Europäische Mobilitätswoche: Sauber und intelligent 16.9.2017 Die Europäische Mobilitätswoche vom 16.-22. September und der Autofreie Tag sollen der Bevölkerung die Vorzüge einer autofreien Umwelt vor Augen führen.





. Fußgänger, Radfahrer und die Öffis bekommen den Raum, der ihnen zusteht.Auch in Österreich finden zahlreiche Veranstaltungen statt. 500 österreichische Städte und Gemeinden sowie 2000 Städte weltweit sind dabei. Die Wirtschaftskammer Wien und die Firmen Greenmove, Voltia und e-fleet by TÜV präsentieren am 22. September in Wien Möglichkeiten und Trends zum Thema "Fuhrpark der Zukunft".

Weitere Veranstaltungen rund um die Mobilitätswoche finden Sie hier.





