© condesign Bioumsätze steigen weiter 12.9.2017 Regionale Herkunft, Selbstfürsorge und Geschmack sind die wichtigsten Kaufmotive





Wien - Bioprodukte haben sich zu einem unverzichtbaren Marktsegment entwickelt. Die Umsätze steigen seit Jahren konstant. Als wichtigste Kaufmotive geben Konsumenten die regionale Herkunft, den gesundheitlichen Aspekt und den Geschmack an. Das zeigte eine aktuelle Marktforschung zum Start der Bioaktionstage. Die AMA startete eine neue Kampagne und macht damit auf die Natürlichkeit biologisch produzierter Lebensmittel aufmerksam.



Bioprodukte sind ihrem Nischendasein längst entwachsen, die Nachfrage ist ungebrochen hoch und steigt weiter. Drei Viertel aller biologischen Produkte werden über den Lebensmitteleinzelhandel gekauft, 19% über den Fachhandel oder direkt beim Biobauern. Mit 6% ist die Gastronomie als Vertriebsweg derzeit das kleinste Segment. 2016 wurden Biolebensmittel im Gesamtwert von rund 1,6 Mrd. Euro gekauft, das entspricht einem Plus von 23% gegenüber 2014.



Bio wächst in allen Vertriebskanälen

"Bioprodukte aus der Region treffen die Wünsche der Konsumenten genau", interpretiert Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing, die Marktzahlen. Den höchsten Anteil erreichen Bioprodukte demzufolge im Direktvertrieb beziehungsweise Fachhandel. Etwas mehr als ein Fünftel der in diesem Vertriebsweg gehandelten Waren stammt aus biologischer Produktion. Knapp 3% der Lebensmittel, die für die Gastronomie gekauft werden, sind Bio. Im Lebensmitteleinzelhandel beträgt der Bioanteil 8% - Tendenz überall steigend.



Die Warengruppen Eier und Milch verzeichnen den höchsten Bioanteil im LEH, gefolgt von Gemüse und Erdäpfel. Ebenfalls über dem Durchschnitt liegt der Anteil der Bioware bei Joghurt, Butter und Obst. Unterdurchschnittlich fällt der Bioanteil bei Fleisch und Geflügel sowie bei Wurst und Schinken aus.



"Bio ist durch die laufende Erweiterung der Sortimente wesentlicher Teil der Positionierung der Lebensmittelhändler", so Blass. Der klassische Lebensmitteleinzelhandel baut den Marktanteil im Biosegment gegenüber den Diskontern stetig aus.



Jeder Österreicher kauft mindestens einmal im Jahr ein biologisches Lebensmittel, die Käuferreichweite liegt laut RollAMA*)-Zahlen bei 96,4%. Sowohl die Einkaufshäufigkeit als auch die eingekaufte Menge an Bioprodukten stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich an.



Ältere Familien sowie junge Familien mit Kindern geben am meisten für Bio-Produkte aus. "Aus regelmäßigen Motivforschungen wissen wir, dass die Geburt eines Kindes in vielen Familien das Interesse an und die Kaufbereitschaft für Biolebensmittel auslöst", erläutert Blass.



Eine aktuelle Umfrage des Gallup-Institutes zeigt, dass 8% der Selbstständigen, Freiberufler und leitenden Angestellten ausschließlich Bioprodukte kaufen. Auch Schüler und Studenten sind - obwohl sie über weniger Einkommen verfügen - Biofans. 5% der befragten Gruppe gibt an, immer zu Bioqualität zu greifen. Höhere Ausbildung verstärkt die Kaufbereitschaft von Biolebensmitteln. Das Einkommen alleine hat laut dieser Studie wenig Einfluss auf die Einkaufshäufigkeit.



Stärkstes Motiv für den Kauf von Bionahrungsmitteln ist die regionale beziehungsweise die österreichische Herkunft. Ebenso viele Befragte geben den Aspekt der Selbstfürsorge als wichtigstes Kaufmotiv an. Knapp die Hälfte der Studienteilnehmer nennen den Geschmack, die Gentechnikfreiheit beziehungsweise die Form der Tierhaltung als Entscheidungskriterium.



Neue Biokampagne der AMA

Vor wenigen Tagen startete die neue Biokampagne der AMA. "Wir thematisieren damit die größtmögliche Natürlichkeit von Biolebensmitteln. Jedes der drei Sujets (Käse, Fleisch, Apfel) soll im ersten Moment eine Irritation aufgrund der dezenten, negativen Anmutung erzeugen, jedoch in einer positiven Auflösung münden. Die Plakat- und Anzeigenkampagne wird durch intensive Online-Maßnahmen begleitet. Auf der Website www.bioinfo.at erfahren besonders interessierte Konsumenten weiterführende Details zur Bioproduktion", erklärt Barbara Köcher-Schulz vom AMA-Biomarketing.





AMA lädt zu Bioaktionstagen

Die österreichweiten Bioaktionstage im September sind bereits zur Tradition geworden. Das AMA-Biomobil tourt durch die Städte. An den Bioinfopoints können Besucher Biolebensmittel verkosten und sich mit Biobäuerinnen austauschen. Sofortgewinne und ein Gewinnspiel begleiten die Aktionstage. Den gesamten Veranstaltungskalender gibt es unter www.bioinfo.at





* Die RollAMA ist die rollierende Agrarmarktanalyse der AMA-Marketing in Zusammenarbeit mit der GfK und KeyQUEST Marktforschung. Basis ist das GFK-Haushaltspanel. Dabei führen 2.800 österreichische Haushalte Aufzeichnungen über ihre Einkäufe im Lebensmitteleinzelhandel (inkl. Hofer und Lidl). Die RollAMA-Daten umfassen die Warengruppen Fleisch und Geflügel, Wurst, Milch sowie Milchprodukte, Käse, Obst, Gemüse, Erdäpfel, Eier, Tiefkühlprodukte, Fertiggerichte, aber nicht Brot und Gebäck.





Artikel Online geschalten von: / holler /