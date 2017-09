© congerdesign -pixabay.com/ Zwetschken Zwetschken im Einkaufskorb – und was hat nächste Woche Saison? 11.9.2017 "die umweltberatung" präsentiert auf Facebook das saisonale Lebensmittel der Woche – mit Links zu köstlichen Rezepten





Wien (OTS) - "die umweltberatung" macht auf Facebook nun jede Woche Appetit auf gutes, klimaschonendes Essen. Die Saisontipps regen zum Genuss von heimischem Obst und Gemüse als Alternative zu weitgereister Importware an. Die Einkauftipps helfen beim Griff zu nachhaltigeren Lebensmitteln. "die umweltberatung" lädt mit zahlreichen Rezepten zum Genießen nach Jahreszeiten ein - einfach auf www.facebook.com/umweltberatung abonnieren.



Rechtzeitig zum Wochenendeinkauf postet "die umweltberatung" jeden Freitag einen Einkaufstipp. ‘Mit unserem wöchentlichen Posting machen wir Lust auf saisonales Essen und bringen Abwechslung in die Küche. Zwetschken im September, Erdbeeren im Juni - alles zu seiner Zeit genießen, das fällt mit einer bunten Auswahl an Rezepten leicht, schont das Klima und spart Geld’, sagt Mag.a Brigitte Seidl-Brychta, Social Media-Managerin von "die umweltberatung".



Kochen leicht gemacht



Die AbonnentInnen bekommen Tipps zum Verarbeiten und Hintergrundinformationen zu den Lebensmitteln. Köstliche Rezepte verrät "die umweltberatung" genauso wie Infos zum Haltbarmachen der Bio-Ernte. Die Serie startete am 8. September mit Zwetschken.



Mitreden und teilen erwünscht



Die Lieblingsrezepte verraten und Erfahrungen beim Kochen und Haltbarmachen teilen - das wünscht sich "die umweltberatung" von den AbonnentInnen. Denn gegenseitige Inspiration erhöht die Lust am Kochen und die Vielfalt auf dem Teller.



Information



Abonnieren der Infos von "die umweltberatung" auf www.facebook.com/umweltberatung..

"die umweltberatung" informiert auch telefonisch zur ökologischen Ernährung nach dem Motto ‘Regional, saisonal, bio’: Tel. 01 803 32 32.



"die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22.





Autorin: DIin Sabine Seidl "die umweltberatung" Wien





Artikel Online geschalten von: / holler /