Mehr Transportmöglichkeiten bei Elektroautos

Wer ein Elektroauto fährt, muss zumeist auf erweiterte Transportmöglichkeiten durch Heckfahrradträger oder Dachgepäcksysteme verzichten. Der Grund: Das Mehrgewicht und der erhöhte Luftwiderstand würden die teilweise begrenzte Reichweite der Stromer weiter verringern. Ist man nicht gerade Fahrer eines Teslas oder des neuen Opel Ampera-e – dessen Bruder in den USA als Chevrolet Bolt verkauft wird – muss man sich zumeist mit rund 150 Kilometern Reichweite und internem Stauraum abfinden. Je nach Reiseziel wird nicht nur die Reichweite problematisch – schon ein Kurztrip übers Wochenende zum Skifahren in die Berge oder zum Ferienhaus am See kann gepäckbedingt schwierig werden. Nun wird die kleine Produktfamilie der Elektroautos mit Anhängerkupplung durch einen neuen Kandidaten erweitert – ein Gepäckproblem sollte es damit nun nicht mehr geben.





Nissan e-NV200



E-Motor: Wechselstrom-Sychronmotor



Max. Leistung (kW/PS): 80/109 bei 3008 bis 10.000 Umdrehungen



Max. Drehmoment (Nm): 254 bei 0 bis 3008 Umdrehungen



Höchstgeschwindigkeit (km/h): 123



Getriebe (serienmäßig): Konstantübersetzung



Beschleunigung (0–100 km/h): 14,0 Sekunden



Reichweite: 170 km



