© Caruso Carsharing Vorarlberger Mobilwoche: Caruos E-Carsharing kostenlos testen 3.9.2017 Bei Neuanmeldung für heuer keine Monatsgebühren!





Heuer findet die MOBILWoche vom 2. bis 10. September 2017 statt. Die MOBILWoche setzt durch verschiedene Aktionen Anreize, verschiedene Fortbewegungsarten einfach auszuprobieren. Auch Caruso Carsharing ist dieses Jahr mit einem attraktiven Angebot vertreten:



A) Gratis Test von Caruso Autos während der MOBILWoche - bis zu einem halben Tag!





B) Anmeldung zu CARUSO Carsharing während der MOBILWoche bzw. im Monat September und alle Monatsgebühren 2017 sparen!



Carsharing kann also ganz einfach und ohne Fixkosten im Mobilitätsalltag ausprobiert werden. Eine kluge Idee, mit der alle, die einfach einmal ausprobieren wollen, ob E-Carsharing in Vorarlberg für Sie in Frage kommt, eine ideale Testmöglichkeit zur Verfügung steht.



Alle Infos: www.carusocarsharing.com





