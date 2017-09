© Maklay62- pixabay.com Massive Auslagerungen erhöhen Europas globalen Fußabdruck 4.9.2017 Mit 20 bis 30 Tonnen pro Kopf ist der jährliche Verbrauch von Rohstoffen bei Europäerinnen und Europäern zehnmal so hoch wie jener in Afrika oder Asien.





Der hohe Konsum in Europa wird dabei zunehmend durch Rohstoffentnahme und -verarbeitung in anderen Weltregionen gedeckt. Laut WU-Wissenschafter Stefan Giljum verschärft Europa dadurch Umweltprobleme wie Klimawandel, Entwaldung oder Wasserknappheit und begibt sich besonders im Bereich der fossilen Energieträger und metallischen Rohstoffe in eine starke Abhängigkeit. Er untersucht in einem großangelegten Forschungsprojekt an der WU, wie viele natürliche Ressourcen die Produktion und der Konsum von Gütern und Dienstleistungen benötigen und welche Auswirkungen die Globalisierung auf unsere Ressourcennutzung hat.

In das globale Wirtschaftssystem werden jede Sekunde Rohstoffe in einer Menge eingespeist, die etwa der Ladung von einhundert LKWs entspricht. Über ein ganzes Jahr gerechnet ergibt dies 90 Milliarden Tonnen an Rohstoffen, die aus dem Bergbau, der Ölförderung oder der Land- und Forstwirtschaft stammen. Durch die Globalisierung entfernen sich dabei die Orte des Rohstoffabbaus und der Herstellung von Produkten zunehmend von jenen des Konsums. In einem vom European Research Council (ERC) geförderten Projekt untersuchen Stefan Giljum, Leiter der Forschungsgruppe ‘Nachhaltige Ressourcennutzung’ und sein Team am Institute for Ecological Economics der WU, woher die Rohstoffe für die in Europa konsumierten Produkte stammen und welche ökologischen und sozialen Folgen ihr Abbau auf der Erde nach sich zieht. ‘Um die Entnahme von Rohstoffen in allen Ländern weltweit zu quantifizieren, sammeln wir statistische Daten aus verschiedensten Quellen und koppeln sie an wirtschaftliche Modelle, die globale Wertschöpfungsketten für alle Produktgruppen abbilden’, erklärt Stefan Giljum, ‘Dadurch können wir den Fluss von Rohstoffen vom Extraktionsland über die verschiedenen Verarbeitungsschritte bis hin zur Endkonsumentin bzw. zum Endkonsumenten verfolgen.’



Steigende Importraten, wachsende Abhängigkeit

Globale Auswirkungen des Konsums sichtbar machen

Nachhaltige Ressourcennutzung im Zeitalter ‚planetarer Grenzen‘

GastautorIn: Mag. Anna Maria Schwendinger für oekonews.

