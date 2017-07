© Ralph Fierz / pixabay.com G20-Expertin warnt vor Klimawandel als Finanzmarktrisiko 8.7.2017 Die Staats- und Regierungschefs der größten Wirtschaftsmächte der Welt trafen sich zum G20-Gipfel in Hamburg.





Dazu meint Brigitte Knopf, Koordinatorin der G20-Think-Tank-Gruppe T20 zum Klimawandel und Generalsekretärin des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC): ’Der Klimawandel stellt für die G20 ein enormes Finanzmarktrisiko dar. Die Staats- und Regierungschef sollten sich in Hamburg darauf verständigen, dass dies auch entsprechend verbindlich in den Geschäftsberichten von Unternehmen aufgeführt wird. Diese Risiken können zudem durch einen Stufen-Fahrplan für international steigende CO2-Preise verringert werden. Dafür müssen die Subventionen für fossile Energieträger so schnell wie möglich abgeschafft werden. Frei werdendes Geld und erst Recht zusätzliche Einnahmen sollten in den dringend benötigten Aufbau CO2-neutraler Infrastrukturprojekte gesteckt werden. Die Finanzminister müssen hier wesentlich stärker in die Verantwortung genommen werden, Klimaschutz ist nicht nur ein Thema der Umweltminister.



Angela Merkel ist jetzt gefordert, den entsprechenden G20-Klima-Aktionsplan auch gegen massiven Widerstand von Donald Trump offiziell verabschieden zu lassen. Die USA müssen aufpassen, dass sie nicht den Anschluss an die internationale Gemeinschaft verpassen. Auch eine G19-Gruppe kann – idealerweise Hand in Hand mit vielen US-Bundesstaaten, Städten und internationalen Unternehmen – durch einen Fahrplan für CO2-Preise die Weltwirtschaft für die Nachhaltigkeit fit machen. Zudem sollte die Bundesregierung beim Klimaschutz gemeinsam mit der EU den demonstrativen Schulterschluss mit Staaten wie China und Kanada suchen.’





Hintergrund:



Das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) leitet im Kontext des sogenannten T20-Prozesses die Arbeitsgruppe ‘Climate Policy and Finance”. Vor dem Hintergrund der deutschen G20-Präsidentschaft hat diese Arbeitsgruppe aus mehreren wissenschaftlichen Thinktanks für die Bundesregierung konkrete und wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für die Klimapolitik entwickelt. Die Politikempfehlungen sind hier zu finden: www.g20-insights.org/policy_briefs/towards-comprehensive-approach-climate-policy-sustainable-infrastructure-finance





