Corporate Social Responsibility: Von diesen Vorteilen können Unternehmen profitieren 9.7.2017 Nachhaltigkeit in Unternehmen wird immer wichtiger. Freiwilliges Engagement und verantwortungsvolles Handeln auf Unternehmensebene, auch Corporate Social Responsability (kurz CSR) genannt, rückt mehr und mehr auch in den öffentlichen Fokus.





Wer sozial und gesellschaftlich etwas erreichen möchte, sollte sich umsetzbare Ziele stecken, die auch langfristig verfolgt werden können. Orientieren können sich Unternehmen beispielsweise am deutschen Nachhaltigkeitskodex.



Die Unternehmen, die sich auf CSR einlassen, können von verschiedenen Faktoren profitieren: von einem besseren Image, Innovationsfähigkeit bis hin zu Wettbewerbsvorteilen. Wir haben die wichtigsten Punkte einmal zusammengefasst:



1. Image und Transparenz



Wenn CSR richtig und nachvollziehbar umgesetzt wird, kann sich das Image eines Unternehmens nachhaltig verbessern. Das hilft nicht nur bei der Kundengewinnung und neuen Investoren, auch als Arbeitgeber werden nachhaltige Unternehmen für Arbeitnehmer attraktiver. Dabei wird von vielen vor allem auf das soziale Engagement geachtet. Etwas für einen guten Zweck zu spenden wird heutzutage fast als Selbstverständlichkeit für ein profitables Unternehmen gesehen. Noch besser ist es jedoch, seine Mitarbeiter aktiv einzubeziehen. Die Vergleichsplattform Ladenzeile.at beispielweise veranstaltet mehrmals im Jahr ein Mittagessen für den guten Zweck, bei dem die Mitarbeiter selbstgekochtes Essen verkaufen und der Erlös dann gespendet wird. Aber auch Eigeninitiativen größerer Unternehmen sind hoch angesehen. So haben die Casinos Austria im Rahmen ihres CSR -Programms etwa zusammen mit den Büchereien Wien einen Literaturpreis ins Leben gerufen, der Jahr für Jahr verliehen wird. Die Gewinner erhalten jeweils ein Preisgeld.



2. Ressourcen sparen



Maßnahmen wie Energie und Ressourcen zu sparen können auch von kleineren Unternehmen in relativ einfachen Schritten umgesetzt werden und haben einen tollen Nebeneffekt: Die Sparmaßnahmen entlasten nicht nur die Umwelt, die Unternehmen haben auch weniger Ausgaben. So kann man zum Beispiel den Papierverbrauch deutlich einschränken. Zudem kann auch ganz einfach an Strom gespart werden, indem die Mitarbeiter dazu angehalten werden, ihre PCs bei Abwesenheit in den Energiesparmodus zu schalten und darauf zu achten, das Licht nur da einzuschalten, wo es benötigt wird. Auf den Toiletten und der Teeküche muss zum Beispiel nicht den ganzen Tag das Licht brennen. So können schon kleine Veränderungen im Alltag eine nachhaltige Auswirkung für die jeweilige Firma haben.



3. Wettbewerbsvorteil



Wer sich frühzeitig auf sich verändernde Rahmenbedingungen einstellt, wie steigende Energiekosten oder zu erwartbaren strengeren Vorgaben, kann einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten am Markt erlangen. Während andere Firmen sich erst nach und nach anpassen müssen und so vielleicht in Engpässe geraten, zum Beispiel bei der Produktion, können sich Unternehmen, die sich schon früher umgestellt haben, bereits auf die nächsten Schritte konzentrieren.



4. Gesundheit und Mitarbeiter-Motivation



Unternehmen, welche die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern, haben in der Regel mit weniger Ausfallzeiten der Arbeitnehmer zu rechnen. Die Firmen können beispielsweise Gymnastik- oder Sportkurse anbieten, Gutscheine fürs Fitnesscenter oder spezielle Ruheräume zur Verfügung stellen, in denen sich die Mitarbeiter während ihrer Pausen ausruhen können. Aber auch flexible Arbeitszeiten oder mobiles Arbeiten sind für den Mitarbeiter eine gute Möglichkeit, für mehr Ausgleich zwischen Job und Freizeit zu sorgen. Aber auch schon mit kleinen Dingen wie kostenlosem Obst oder regelmäßig stattfindenden Team-Events fördern Sie die Motivation der Mitarbeiter spürbar. Denn nur wer gerne zur Arbeit kommt, überzeugt auch durch starke Leistung.





