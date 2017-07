© Hilde Stockmann/pixabay.com Hagel schädigt die Landwirtschaft schwer 6.7.2017 4,5 Millionen Euro Schaden in Kärnten, Burgenland und Steiermark





Schwere Schäden in der Landwirtschaft verursachte das Unwetter am Mittwoch, später Nachmittag, in Kärnten, im Burgenland und in der Steiermark. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Hagelversicherung wurde in den drei Bundesländern eine Agrarfläche von 10.000 Hektar beschädigt. "Der Schaden in der Landwirtschaft beträgt rund 4,5 Millionen Euro. Die Schadenserhebung beginnt unverzüglich, damit eine rasche Entschädigung an die betroffenen Landwirte gewährleistet ist", so Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung.



Betroffene Bezirke:



* Kärnten: Wolfsberg, Villach Stadt/Land

* Burgenland: Oberwart, Güssing

* Steiermark: Deutschlandsberg, Hartberg-Fürstenfeld



Betroffene Kulturen: sämtliche Ackerkulturen, Grünland, Beerenobst, Zwiebel, Baumschulen



Betroffene Agrarfläche/Schaden in der Landwirtschaft:



* Kärnten 6.000 Hektar, 3 Millionen Euro

* Burgenland: 1.500 Hektar, 1 Million Euro

* Steiermark: 2.500 Hektar, 500.000 Euro



Verwandte Artikel:



Artikel Online geschalten von: / holler /